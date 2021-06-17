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17 июня 2021, 16:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, СТАВРОПОЛЬЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
Компания «Россети Северный Кавказ» приступила к реализации проекта по реконструкции линии электропередачи (ВЛ) протяженностью порядка 40 километров в Минераловодском районе Ставрополья.
На переустройство действующего энергообъекта компания направит порядка 150 млн рублей.
Воздушная линия осуществляет передачу электрической энергии от подстанции 110 кВ «Железноводская» и доставляет ресурс жителям поселков Змейка, Новотерский, Бородыновка в Минераловодском районе, а также частично населению хутора Воронов и поселка Железноводский в Предгорном районе.
В связи с ощутимым ростом численности населения, которая на сегодня составляет порядка 10 тысяч человек, а также стремительным развитием местной инфраструктуры, ВЛ перестала соответствовать необходимым техническим параметрам для надежного и качественного энергоснабжения потребителей.
«В ходе реконструкции специалистами будет установлено более 2 тысяч железобетонных опор и произведена подвеска по всей длине линии современного и безопасного самонесущего изолированного провода (СИП). Он обладает рядом преимуществ: прежде всего, это повышенная устойчивость к гололедообразованию, высокая прочность и пониженная чувствительность к ветровым нагрузкам. Кроме того, его использование позволяет увеличить пропускную способность линии электропередачи за счет повышения рабочей температуры и допустимых токовых нагрузок», - отметил директор филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» Игорь Демчак.
Завершить работы энергетики планируют к концу этого года.
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