Началась коммерческая эксплуатация шестого энергоблока Тяньваньской АЭС – Тяньвань-6, расположенной в китайской провинции Цзянсу. Проект строительства шестого энергоблока с китайским ядерным реактором ACPR-1000* мощностью 1000 МВт нетто (1080 МВт брутто) разработан Государственной ядерной корпорацией Китая (China National Nuclear Corporation, CNNC). В настоящее время CNNC управляет 24 действующими атомными энергоблоками общей мощностью 24,5 ГВт.

Тяньваньская АЭС эксплуатируется Цзянсуской ядерной энергетической корпорацией (Jiangsu Nuclear Power Corporation) – совместным предприятием CNNC (50%), China Power Investment Corporation (30%) и Jiangsu Guoxin Group (20%). На сегодняшний день на Тяньваньской АЭС в коммерческой эксплуатации, кроме Тяньвань-6, находятся еще 5 энергоблоков – 2 энергоблока (Тяньвань-1,2) мощностью 990 МВт нетто (1060 МВт брутто) каждый, введенные в эксплуатацию в 2007 г.; Тяньвань-3 мощностью 1060 МВт нетто (1126 МВт брутто), введенный в эксплуатацию в феврале 2018 г.; Тяньвань-4 мощностью 990 МВт нетто (1,060 МВт брутто), введенный в эксплуатацию в декабре 2018 года и Тяньвань-5 мощностью 1000 МВт нетто (1080 МВт брутто), введенный в эксплуатацию в сентябре 2020 г.

Энергоблоки Тяньвань-7 и Тяньвань-8 с российскими ядерными реакторами ВВЭР-1200, в настоящее время находятся на стадии разработки, конкретная дата их ввода в эксплуатацию пока не объявлена. С вводом в эксплуатацию всех восьми энергоблоков мощность Тяньваньской АЭС достигнет 8,1 ГВт и АЭС станет крупнейшей атомной станцией в мире.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata

* Ядерный реактор с водой под давлением (PWR) – первый китайский реактор третьего поколения, разработанный без участия иностранных партнеров.