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На подъезде к Телецкому озеру отремонтируют участок Чуйского тракта

Главгосэкспертиза России проверила достоверность определения сметной стоимости капитального ремонта участка автомобильной дороги Р-256 на Алтае. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

На месте современной трассы Чуйского тракта – одной из самых красивых дорог России - находился так называемый Мунгальский тракт, упоминания о котором содержатся еще в китайских хрониках тысячелетней давности. Планомерное обустройство дороги началось в 1788 году, когда в районе реки Чуи в Курайской степи появились русские купцы. Современный маршрут был намечен в 1916 году после изысканий, проведенных экспедицией под руководством писателя и инженера Вячеслава Шишкова, а строить дорогу начали уже в 1925-м. В настоящее время федеральная автомобильная дорога Р-256 «Чуйский тракт» ведет из Новосибирска через Барнаул, Бийск и Горно-Алтайск к границе с Монголией.

Проектом, достоверность определения сметной стоимости которого подтвердили эксперты Главгосэкспертизы России, предусмотрен капитальный ремонт одного из самых живописных участков дороги – на подъезде к Телецкому озеру в Республике Алтай – его еще называют Алтын Кёль или «золотое озеро».

Участок протяженностью 8 км (80+000 –88+099 км) проходит по горной местности и среди лесов в Чойском районе республики. Здесь выполнят уширение земляного полотна, устройство новой дорожной одежды, укрепление обочин, переустройство и устройство недостающих элементов системы водоотвода, установят дорожные знаки, сигнальные столбики и барьерное ограждение. На протяжении участка отремонтируют мост через реку Каменушка, обустроят четыре примыкания и уберут несанкционированные съезды.

Проектная организация – ООО «Автомобильные дороги и мосты». Застройщик - ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Алтай» Федерального дорожного агентства».

Фото: fotokto.ru

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Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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