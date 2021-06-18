 
Встречи

Павел Сорокин: "В нефтяной генсхеме все сценарии позволяют полностью обеспечить потребности внутреннего рынка нефтепродуктами"

Павел Сорокин: В нефтяной генсхеме все сценарии позволяют полностью обеспечить потребности внутреннего рынка нефтепродуктами

18 июня 2021, 16:15
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 
Источник: Министерство энергетики России

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 3 мин
246

При правильной настройке системы экономических стимулов нефте- и газодобывающая отрасли в России могут обеспечить стабильное производство и даже продемонстрировать рост в долгосрочной перспективе, сообщил Павел Сорокин на заседании Общественного совета при Минэнерго России.

Заседание провёл заместитель Председателя Совета, ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалёв, в заседании также принял участие Евгений Грабчак и генеральный директор ФГБУ «РЭА» Минэнерго России Алексей Кулапин. Основной темой стало рассмотрение генеральных схем развития нефтяной и газовой отраслей до 2035 года.

Как рассказал Павел Сорокин, при разработке генсхем учитывались текущие структурные изменения в мировом энергетическом секторе в рамках глобального энергоперехода к низкоуглеродной энергетике и декарбонизации. В связи с этим для более точного моделирования развития нефтяной отрасли были разработаны четыре прогнозных сценария. В каждом из них в долгосрочной перспективе будет возрастать роль новых месторождений нефти.

«Минэнерго России считает, что при правильной настройке системы экономических стимулов нефте- и газодобывающие отрасли могут обеспечить стабильное производство и даже продемонстрировать рост в долгосрочной перспективе. При этом в нефтяной генсхеме все сценарии позволяют полностью обеспечить потребности внутреннего рынка нефтепродуктами. Помимо бесспорно высокого значения для формирования доходной части бюджета Российской Федерации, нефтяная отрасль остаётся также драйвером инвестиционного роста экономики страны», – подчеркнул заместитель Министра.

Газовая отрасль в долгосрочной перспективе сохранит свою важную роль в формировании топливно-энергетического баланса страны, отметил он.

«В рамках поддержания добычи в действующих газодобывающих регионах и для формирования новых центров добычи, под которые создаются отдельные программы монетизации запасов газа, необходимо продолжать поиск углеводородов в новых районах суши, включая Ямал и Гыдан, в Восточной Сибири, а также активизировать ГРР на континентальном шельфе Российской Федерации. Необходимо активнее работать над монетизацией ценных фракций газа. Кроме того, в Генеральной схеме учтён дальнейший рост рынка СПГ, прежде всего на фоне роста потребления в АТР, и его роли в международной торговле энергетическими ресурсами с возрастанием объёмов транспортировки СПГ и созданием новой инфраструктуры, а также из-за активизации мировой климатической повестки. Суммарный объём поставок СПГ из Российской Федерации может достигнуть 140 млн т, наша цель – 15-20% рынка в целом», – сообщил Павел Сорокин.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Министерство энергетики России

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Встречи
Денис Мантуров принял участие в заседании комиссии Госсовета по направлению 17.06.2021
Денис Мантуров принял участие в заседании комиссии Госсовета по направлению "Промышленность"
В Совете Безопасности обсудили декарбонизацию российской экономики 17.06.2021
В Совете Безопасности обсудили декарбонизацию российской экономики
На заседании Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ обсудили различны... 16.06.2021
На заседании Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ обсудили различны...
Александр Новак провёл совещание по газификации Мурманской области 11.06.2021
Александр Новак провёл совещание по газификации Мурманской области

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Сейчас в эфире! RusCable.Ru на связи!
+