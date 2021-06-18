При правильной настройке системы экономических стимулов нефте- и газодобывающая отрасли в России могут обеспечить стабильное производство и даже продемонстрировать рост в долгосрочной перспективе, сообщил Павел Сорокин на заседании Общественного совета при Минэнерго России.

Заседание провёл заместитель Председателя Совета, ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалёв, в заседании также принял участие Евгений Грабчак и генеральный директор ФГБУ «РЭА» Минэнерго России Алексей Кулапин. Основной темой стало рассмотрение генеральных схем развития нефтяной и газовой отраслей до 2035 года.

Как рассказал Павел Сорокин, при разработке генсхем учитывались текущие структурные изменения в мировом энергетическом секторе в рамках глобального энергоперехода к низкоуглеродной энергетике и декарбонизации. В связи с этим для более точного моделирования развития нефтяной отрасли были разработаны четыре прогнозных сценария. В каждом из них в долгосрочной перспективе будет возрастать роль новых месторождений нефти.

«Минэнерго России считает, что при правильной настройке системы экономических стимулов нефте- и газодобывающие отрасли могут обеспечить стабильное производство и даже продемонстрировать рост в долгосрочной перспективе. При этом в нефтяной генсхеме все сценарии позволяют полностью обеспечить потребности внутреннего рынка нефтепродуктами. Помимо бесспорно высокого значения для формирования доходной части бюджета Российской Федерации, нефтяная отрасль остаётся также драйвером инвестиционного роста экономики страны», – подчеркнул заместитель Министра.

Газовая отрасль в долгосрочной перспективе сохранит свою важную роль в формировании топливно-энергетического баланса страны, отметил он.