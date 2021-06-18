Решения Госкорпорации «Росатом» по цифровизации госуправления были представлены на ХII Международный IT-форуме стран БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который прошел 15-18 июня в Ханты-Мансийске.

В мероприятии принимают участие представители почти 70 стран – руководители органов власти, представители крупных российских и зарубежных IT-компаний, эксперты и аналитики.

16 июня на круглом столе «Ситуационный центр губернатора как основа государственного управления на основе данных» выступил руководитель направления Lean Smart BI АО «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в Госкорпорацию «Росатом») Антон Киринюк. Он рассказал о создании и работе цифровой платформы управления регионом в Мурманской области. «Локальные цифровые сервисы собирают данные разных отраслей, помогают выявить самые острые вопросы, но решать комплексные проблемы может только единая цифровая система. Такая система собирает данные из разных источников: от жалоб жителей в соцсетях до информации по нацпроектам», - отметил А. Киринюк.

«Важно использовать цифровую инфраструктуру, которая уже есть в каждом городе. Использовать объем информации, поступающей от уже существующих в городе систем», - сказал Антон Киринюк.

Также в ходе круглого стола директор по цифровым сервисам РИР Дмитрий Гришин рассказал о применяемой компанией методологии Lean Smart City. Это технология непрерывных улучшений процессов в органах региональной и муниципальной власти, повышения их эффективности, снижения потерь, экономии ресурсов на основе сочетания ведущих производственных систем и современных цифровых инструментов. Реализация проектов позволяет существенно повысить скорость принятия и качество управленческих решений, сократить потери, улучшить качество взаимодействия с жителями и предоставления услуг. «Мы рассматриваем цифровизацию не просто как проект, а изменение мышления и подходов к работе», - отметил он.

В частности, в качестве примера были приведены результаты, которые были достигнуты в ходе внедрения данной технологии в муниципалитете Южно-Сахалинска. В ходе работы был проведен анализ и просчитана стоимость 1200 рабочих операций сотрудников муниципалитета. Из них 240 операций себестоимостью в фонде оплаты труда более 1 млн руб. в год отобраны, ранжированы по степени окупаемости применения цифровых решений. Десять сквозных процессов переведены в электронный формат, что повысило их скорость в среднем в 2,7 раза.

Для справки:

В настоящее время цифровая платформа в Мурманской области связывает более 20 информационных систем 16 региональных ведомств. В составе комплекса – портал обратной связи, инвестиционный и туристический порталы, «Интеллектуальная система учета строительства, ремонта содержания (обслуживания) дворовых территорий, общественных территорий, объектов городского хозяйства», «Система мониторинга уборки территорий муниципальных образований». Данные поступают на единую цифровую платформу управления регионом (ЕЦПУР), которая собирает, обобщает и анализирует информацию из разных источников – ведомственных информационных систем региона, электронных баз данных и других.

«Русатом Инфраструктурные решения» – дивизион Госкорпорации «Росатом», разработчик цифровых решений и отраслевой интегратор по направлениям «Умный город», «Централизация систем ресурсоснабжения», «Чистая вода», «Развитие человеческого капитала». Компания управляет неатомной генерацией Госкорпорации «Росатом», реализует проекты по цифровизации муниципального и регионального управления, модернизации ресурсоснабжения, развития городской среды. В настоящее время компания внедряет цифровые решения различного уровня в работу муниципалитетов городов присутствия «Росатома», а также в городах Ставропольского края, Томской, Мурманской, Нижегородской, Сахалинской областей и других регионов.