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Заключен контракт на строительство примыкания улицы Сарицкой к Петербургскому шоссе в Санкт-Петербурге

Заключен контракт на строительство примыкания улицы Сарицкой к Петербургскому шоссе в Санкт-Петербурге

18 июня 2021, 17:55
Рубрика: Контракты
Метки: ГОСЗАКУПКИ, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: dorinfo.ru

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Заключен государственный контракт на строительство примыкания улицы Сарицкой к Петербургскому шоссе в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе КРТИ города. Это второй этап Южно-Волхонской дороги.

Определен победитель открытого конкурса по объекту «Строительство участка Южной Магистрали от Волхонского шоссе до Соколиной ул. и строительство ул. Сарицкой от Соколиной ул. до Петербургского шоссе (Южно-Волхонская дорога)». 2 этап - примыкание улицы Сарицкой к Петербургскому шоссе». Контракт заключен с АО «Трест» на сумму 296,8 млн рублей, что меньше максимальной цены почти на 30 млн рублей. 

Основная задача подрядчика - построить участок дороги, которая соединит два участка Южно-Волхонской дороги с Петербургским шоссе: Южной магистрали от примыкания к Волхонскому шоссе до продолжения перспективного Ленинградского шоссе и Сарицкой улицы от Переведенской улицы до перспективного продолжения Ленинградского шоссе. Протяженность нового объекта составит порядка 1,5 км, пуск рабочего движения запланирован до конца 2021 года.

В КРТИ отмечают, что запуск движения по дороге позволит разгрузить Петербургское шоссе, особенно во время крупных мероприятий в КВЦ «Экспофорум», а также поможет жителям Пушкина и Павловска беспрепятственно добираться до дома.

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Источник: dorinfo.ru

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