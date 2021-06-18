Заключен государственный контракт на строительство примыкания улицы Сарицкой к Петербургскому шоссе в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе КРТИ города. Это второй этап Южно-Волхонской дороги.

Определен победитель открытого конкурса по объекту «Строительство участка Южной Магистрали от Волхонского шоссе до Соколиной ул. и строительство ул. Сарицкой от Соколиной ул. до Петербургского шоссе (Южно-Волхонская дорога)». 2 этап - примыкание улицы Сарицкой к Петербургскому шоссе». Контракт заключен с АО «Трест» на сумму 296,8 млн рублей, что меньше максимальной цены почти на 30 млн рублей.

Основная задача подрядчика - построить участок дороги, которая соединит два участка Южно-Волхонской дороги с Петербургским шоссе: Южной магистрали от примыкания к Волхонскому шоссе до продолжения перспективного Ленинградского шоссе и Сарицкой улицы от Переведенской улицы до перспективного продолжения Ленинградского шоссе. Протяженность нового объекта составит порядка 1,5 км, пуск рабочего движения запланирован до конца 2021 года.

В КРТИ отмечают, что запуск движения по дороге позволит разгрузить Петербургское шоссе, особенно во время крупных мероприятий в КВЦ «Экспофорум», а также поможет жителям Пушкина и Павловска беспрепятственно добираться до дома.