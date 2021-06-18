В 2021 году Трубная металлургическая компания (ТМК) вложит более 3 млрд рублей в модернизацию Волжского трубного завода (ВТЗ), сообщает пресс-служба комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области. Здесь уточнили, что средства пойдут на техперевооружение трубопрессового и электросталеплавильного цехов. Всего за минувшие 10 лет головная компания направила на программы модернизации ВТЗ около 15 млрд рублей.

Благодаря инвестициям Волжский завод стал выпускать трубы с высокой деформационной стойкостью. Здесь построили новый экспандер усилием 1500 тонн, ввели в строй сборную градирню вентиляторного типа, завершили первый этап проекта по техперевооружению производства труб в ТПЦ-2. Кроме того, в 2020 году на заводе открыли современный административно-лабораторный комплекс ECO HOUSE ТМК.

«Предприятие активно внедряет цифровые технологии: с их помощью следят за надежностью функционирования узлов прокатных станов, контролируют рабочий ресурс. В ТМК в целом и на ВТЗ, в частности, действует электронная торговая площадка по реализации трубной продукции», – пояснили в комитете.

Напомним, Трубная металлургическая компания является крупнейшим в мире производителем стальных труб и ведущим глобальным поставщиком инновационных трубных решений для нефтегазодобычи, а также одним из лидеров отрасли по технологической оснащенности и экологичности производства.

Как ранее писал «Эксперт Юг», ТМК планирует создать рядом с ВТЗ крупнейшее в России производство нержавеющего плоского проката мощностью до 500 тыс. тонн в год. По предварительным оценкам руководства компании, инвестиции в этот мега-проект превысят 100 млрд рублей.