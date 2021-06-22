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Поселковую больницу в ЯНАО построят за два миллиарда рублей

Поселковую больницу в ЯНАО построят за два миллиарда рублей

22 июня 2021, 13:00
Рубрика: Контракты
Метки: ГОСЗАКУПКИ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: URA.RU

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Строительство стационара на 46 коек в поселке Тазовском (ЯНАО) обойдется бюджету в 1,9 млрд рублей. По информации, размещенной ямальскими властями на портале госзакупок, подрядчиком выступит компания «РусАрктикСтрой».

«Подготовка проектной документации и инженерные изыскания, строительство и ввод в эксплуатацию объекта: „Стационар на 46 коек с вспомогательными помещениями поселок Тазовский Тазовский район, в том числе проектно-изыскательские работы“», — говорится в материалах закупки. Стоимость контракта составила 1 888 144 750,80 рубля.

Согласно требованиям заказчика, которым выступило ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО», финансовое обеспечение строительства объекта в 2021 году составит 182,8 млн рублей. В 2022 году эта сумма составит 237,2 млн рублей, в 2023 году — 370 млн рублей. Еще 1,1 млрд рублей предусмотрены финансированием «на последующие годы».

В пресс-службе правительства ЯНАО пояснили, что ориентировочный срок сдачи объекта назначен на апрель 2024 года. Согласно заключенному с подрядчиком контракту, до конца 2021 года должны быть завершены инженерные изыскания и выполнена проектная документация.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Источник: URA.RU

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