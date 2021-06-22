Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех совместно с компанией «ПетроИнжиниринг», специализирующейся на предоставлении сервисных услуг в области бурения нефтяных и газовых скважин, приступают к реализации крупного проекта по выпуску оборудования для нефтедобычи.

Стороны планируют наладить совместно разработку и выпуск современной буровой техники, в том числе – долот PDC (Polycrystalline Diamond Bits) – профессионального инструмента, изготовленного по инновационной технологии для бурения нефтяных, газовых или геотермальных скважин. Со стороны Госкорпорации в проекте задействован Научно-исследовательский институт «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха, входящий в холдинг «Швабе».

Соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор НИИ «Полюс» Евгений Кузнецов и генеральный директор ИСК «ПетроИнжиниринг» Александр Герасименко.

«НИИ «Полюс» уже имеет опыт создания уникального специализированного оборудования для отрасли подводной добычи нефти и газа – в октябре прошлого года мы запустили в серийное производство волоконно-оптическую систему передачи и преобразования оптических сигналов, которая позволяет управлять подводной инфраструктурой добычи на шельфе. ИСК «ПетроИнжиниринг» – одна из крупнейших российских нефтесервисных компаний, которая с 2015 года успешно разрабатывает и выпускает собственное буровое оборудование. Объединение наших компетенций станет залогом эффективного сотрудничества и позволит значительно повысить производственный потенциал обеих сторон», – отметил Евгений Кузнецов.

Инновационная сервисная компания «ПетроИнжиниринг» осуществляет деятельность практически во всех сегментах нефтесервисного рынка, имеет собственное производство бурового инструмента и специализируется на предоставлении инженерных услуг в области бурения.

«Уверен, что подписание соглашения с НИИ «Полюс» придаст новый импульс развитию производства отечественного бурового оборудования, которое сможет составить достойную конкуренцию зарубежным аналогам. В условиях пандемии проблема импортозамещения встала наиболее остро, и мы убеждены, что объединение научной базы НИИ «Полюс» и нашего опыта в сфере технологий бурения нефтегазовых скважин позволит вывести производство оборудования в стратегической для России отрасли на мировой уровень», – акцентировал Александр Герасименко.

ИСК «ПетроИнжиниринг» разработала уже более 400 модификаций долот серии PE (PetroEngineering) под брендом PetroBits с учетом особенностей основных российских регионов нефтегазодобычи. На сегодняшний день эксперты компании пробурили уже более 5 тыс. скважин по всей стране с суммарной длинной проходки около 14 тыс. км.