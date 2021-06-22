Новый выпуск RusCable Review! Все про кабель, электротехнику и энергетику в еженедельном формате видеошоу! RusCable Review №73 – Взрывоопасный ГОСТ, Будущие цены на медь, Изяслав Пешков и Москабельмет

Что в выпуске?

Взрывоопасный ГОСТ на кабель. Что не так с новым стандартом?

Легенда кабельного мира! Как Изяслав Пешков научил уважать кабельщиков?

Медь продолжает расти. Эксперт-Аналитика и Президент АЭК делают прогнозы

Антибактериальный кабель, обновления RusCable.Ru и новости технологий, от Москабельмет!

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