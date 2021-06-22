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RusCable Review №73 – Взрывоопасный ГОСТ, Будущие цены на медь, Изяслав Пешков и Москабельмет

RusCable Review №73 – Взрывоопасный ГОСТ, Будущие цены на медь, Изяслав Пешков и Москабельмет

22 июня 2021, 12:35
Рубрика: Новости портала
Метки: RusCable, Review
Отрасль: Кабельная промышленность Электротехника 
Источник: RusCable.Ru

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Новый выпуск RusCable Review! Все про кабель, электротехнику и энергетику в еженедельном формате видеошоу! RusCable Review №73 – Взрывоопасный ГОСТ, Будущие цены на медь, Изяслав Пешков и Москабельмет

Что в выпуске?

  • Взрывоопасный ГОСТ на кабель. Что не так с новым стандартом?
  • Легенда кабельного мира! Как Изяслав Пешков научил уважать кабельщиков?
  • Медь продолжает расти. Эксперт-Аналитика и Президент АЭК делают прогнозы
  • Антибактериальный кабель, обновления RusCable.Ru и новости технологий, от Москабельмет!

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Источник: RusCable.Ru

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