Эксперты Главгосэкспертизы России рассмотрели результаты инженерных изысканий, выполненных для корректировки проекта строительства дороги в Симферопольском районе Республики Крым. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Скоростная четырехполосная автодорога Симферополь – Евпатория-Мирный строится как ответвление трассы «Таврида» и ведет на западное побережье Крыма в обход аэропорта Симферополя. Работы пройдут в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года».

Проектно-сметную документацию на строительство магистрали протяженностью 24,47 км от трассы «Таврида» в районе старого терминала аэропорта до автодороги Симферополь – Евпатория Главгосэкспертиза одобрила в 2017 году. Корректировка технических решений потребовалась в связи с выявлением на участке дополнительных коммуникаций, а также внесением изменений в документацию по планировке территории.

Согласно техническому заданию будут пересмотрены параметры надземных пешеходных переходов, в том числе в составе транспортной развязки на пересечении с дорогой Симферополь-Красноперекопск актуализируют решения по строительству путепроводов, устройству дорожной одежды и укреплению обочин съездов на участке. Также планируется внести правки в переустройство сетей наружных магистральных газопроводов и линий электропередач, попадающих в зону строительства, разработать решения по выносу ранее неучтенных водоводов, выявленных на участке. Кроме того, здесь планируют построить съезд к радиолокационной станции филиала «Крымаэронавигация» ФГУП Госкорпорация по ОрВД.

Отчет по результатам инженерных изысканий подготовил генеральный проектировщик объекта АО «Центродорстрой». Застройщик - ГКУ Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

Фото: АО «Центродорстрой»