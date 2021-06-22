Якутская компания "Звезда Арктики" выступит инвестором проекта строительства тепличного комплекса в городе Гусиноозерске в Бурятии, который затянулся с 2018 года из-за нехватки средств у прежнего владельца. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Фонда регионального развития Бурятии.

"Новый инвестор появился у проекта "Строительство круглогодичного тепличного комплекса по круглогодичному выращиванию овощей в городе Гусиноозерске" - ООО "Звезда Арктики". Новый инвестор уже провел ряд встреч с администрацией Селенгинского района и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Бурятии", - сообщили в пресс-службе.

Как отметили в Фонде регионального развития Бурятии, инвестор получил одобрение крупного федерального банка и Фонда развития Дальнего Востока и Арктики на финансирование и планирует в 2023 году ввести объект в эксплуатацию, а в 2024 году выйти на проектную мощность. Ранее сообщалось, что стоимость тепличного комплекса составляет около 2 млрд рублей.

Реализация проекта в Гусиноозерске началась в 2018 году. Прежний инвестор заявлял, что в течение 10 лет вложит 15 млрд рублей в строительство крупного тепличного комплекса с производственной мощностью около 9 тонн овощей в год. "Основной причиной отсрочки ввода объекта в эксплуатацию стала проблема привлечения прежним собственником банковского финансирования в проект, - пояснили в пресс-службе фонда. - Нового инвестора удалось найти в том числе благодаря совместной работе с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики и АО "ВЭБ.ДВ".

"Звезда Арктики" имеет опыт: компания запустила тепличный комплекс в Якутии и продолжает увеличивать его мощности. "В Бурятии эта компания стала учредителем ООО "УК "Экоинвест", которое в свою очередь является учредителем ООО "ТК "Гусиноозерский" (99%)", - добавили в Фонде регионального развития Бурятии.

Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев сообщил, что Минсельхоз принял предложение о частичном субсидировании капительных затрат на строительство теплиц. Правительство РФ планирует к 2024 году вывести дальневосточные регионы на среднероссийский уровень самообеспечения овощами.