В 2021 году КНАУФ, мировой лидер в области производства строительных материалов на основе гипса, инвестирует в горнодобывающее предприятие в Архангельской области 3 млн евро. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе компании, уточнив, что речь идет о модернизации техники, которая используется при добыче гипсового камня в Холмогорском районе в рамках деятельности Архангельского филиала ООО «КНАУФ ГИПС КОЛПИНО».

С момента начала разработки карьера «Глубокое» в 2008 году производительность горнодобывающих мощностей «КНАУФ ГИПС КОЛПИНО» многократно выросла. Сегодня благодаря хорошему взаимодействию со станцией Глубокое – Новое, находящейся в 10 км от карьера, филиал в среднем за год загружает более 8 000 единиц подвижного состава поездов.

Для обеспечения непрерывных железнодорожных поставок до 2008 года были построены собственные железнодорожные пути протяженностью 2 км, проложена технологическая дорога «карьер гипса Глубокое – прирельсовый склад» протяженностью 7,6 км. Всего за период с 2008 по 2021 год было отгружено почти 7,6 млн тонн гипсового камня. Основными потребителями добытого сырья являются цементные и гипсовые предприятия, расположенные в Северо-Западном регионе России.

Несмотря на большие объемы отгрузки, согласно данным геологической разведки, балансовые запасы месторождения карьера «Глубокое» еще долго не исчерпают себя. По состоянию на 1 января 2021 года они оценивались в 13,7 млн тонн. Полная выработка карьера и начало работ по рекультивации земель планируется на 2035 год.

Сегодня в планах филиала стоит задача увеличивать эффективность добычи и поставок потребителям гипсового камня, и текущие инвестиции будут направлены, в первую очередь, на перевооружение парка техники: в этом году на предприятие поступят два новых экскаватора Volvo, фронтальный погрузчик Liebherr, шарнирно-сочлененный самосвал Volvo, а до конца года планируется приобрести самосвал Scania грузоподъемностью 40 тонн и дробилку Kleemann MC125Z массой 140 тонн.

«Филиал ООО «КНАУФ ГИПС КОЛПИНО» из года в год доказывает эффективность своей работы. Спрос на добытое в регионе сырье постоянно растет. Текущие инвестиции свидетельствуют, что наша компания всегда стремится своевременно реагировать на увеличивающиеся потребности рынка. Кроме того, модернизация техники филиала позволит не только улучшить экономические показатели, но и обеспечить повышенный уровень безопасности в местах выполнение работ. А последнее всегда являлось одной из основных задач в компании КНАУФ», ― комментирует Виталий Наход, директор Архангельского филиала КНАУФ.

Помимо основного плана по увеличению экономической эффективности, филиал активно реализует социальные проекты, оказывает помощь некоммерческим учреждениям. Так, к настоящему времени в поселке Светлый Холмогорского района Архангельской области для Светлозерской амбулатории уже закуплены аппараты физиотерапии и оборудование хозяйственного назначения, в детском саду «Светлячок» за счет филиала установлены входные металлические двери и приобретена электромагнитная интерактивная доска, МБОУ «Светлозерская средняя школа» при поддержке филиала приобрела инвентарь для детской хоккейной команды.