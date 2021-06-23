ВХЗ ответили за "Элигран"

ПАО "ВХЗ" считает выводы руководства АО "НП "Подольсккабель" о рецептурных нарушениях материалов марки "Элигран" необоснованными и вредящими деловой репутации предприятия.

23 июня в адрес редакции портала RusCable.Ru поступило открытое письмо от ПАО "ВХЗ" со своим видением позиции результатов испытания образцов кабеля НП "Подольсккабель", собранных в рамках проекта "Открытый склад" Ассоциации "Электрокабель". Подробнее о том, как проходил отбор образцов, о результатах испытаний и позиции руководства НП "Подольсккабель" мы писали ранее в материале "По версии НП "Подольсккабель" причиной повышенного дымообразования продукции стал полимерный материал от ВХЗ".

После публикации позиции НП "Подольсккабель" на портале, уже на следующий день (18 июня 2021 года) с редакцией портала RusCable.Ru связались представители ПАО "ВХЗ", которые в телефонном разговоре заявили о своей готовности выступить в прямом эфире RusCable Live в открытых дебатах и представить свою точку зрения на вопрос "Почему же кабель не прошел испытания на дым?". Однако, НП "Подольсккабель" сообщили, что они уже высказали свою финальную точку зрения в этом вопросе и, в том числе, купили дорогостоящее испытательное оборудование, поэтому не намерены участвовать в дебатах. ПАО "ВХЗ" отказались выступить публично не в формате дебатов, и предоставили в редакцию портала письмо с разъяснениями своей позиции.

Полный текст отрытого письма ПАО "ВХЗ"

Партия пластиката «Элигран» 1110/2 п. 01073, поставленная АО «НП «Подольсккабель» 12.03.2020г. была изготовлена в присутствии представителя ОАО «ВНИИКП» Пронина А.С., позже, на основе испытаний данной партии, был выдан протокол № 1/9-12-2020, подтверждающий соответствие требованиям ТУ 16.К71-458-2019. Материалы, выпускающиеся ПАО «ВХЗ» по лицензии ОАО «ВНИИКП» сертифицированы. В видеоролике, размещенном 30.10.2020г. на портале Ruscable технический директор АО «НП «Подольсккабель» Шутов К. заявляет, что КПП, не прошедшая испытания по ГОСТ IEC 61034-2—2011(измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях), изготовлена на материалах «Лоусгран» и «Элигран» в сочетании материалов изоляции и оболочки от разных производителей. В целом, соответствие конкретных видов марок из всего ассортимента кабелей исполнения «нг-LS» требованиеям НД не может гарантироваться только путем применения ПВХ пластикатов. Полное соответствие может быть обеспечено с учетом конструктивного исполнения и соответствующих режимов их изготовления. В этой связи ПАО «ВХЗ» считает некорректным возложение на предприятие, как поставщика пластиката, ответственности за полноту соответствия требованиям НД кабельной продукции, что противоречит общепринятым нормам партнерских взаимоотношений. ПАО «ВХЗ» провел исследование предоставленного представителями ОАО «ВНИИКП» кабеля в сторонней лаборатории. По его итогам был получен протокол, из которого следует, что изоляция одной из жил даже не соответствует по рецептурному составу пластикату пониженной пожароопасности и содержит мел уникальной марки, который никогда не использовался ПАО «ВХЗ». Письмо ВНИИКП №1/9-08-384 от 09.11.2020 в адрес "ВХЗ" говорит только о несоответствии материалов, снятых с КПП. Не были предоставлены материалы из арбитражных проб поставленных партий пластикатов, также не было предоставлено доказательств использования при производстве КПП спорного качества именно материалов "Элигран". При этом влияние отклонения по материалу центрального жгута на тесты КПП не изучено, но заявлено как малозначительное производителем. В адрес ПАО «ВХЗ» со стороны АО «НП «Подольсккабель» сообщений по качеству продукции не поступало. В связи с непредоставлением доказательств о изготовлении вышеуказанной КПП из пластикатов пониженной пожароопасности ПАО «ВХЗ» считает выводы руководства АО «НП «Подольсккабель» не обоснованными, а информирование членов «Ассоциации «Электрокабель» письмом № А-81 от 11.06.2021г. - неприемлемым и противоречащим обычаям делового оборота. В связи с отсутствием доказательств применения материалов "Элигран" на конкретном образце КПП ПАО «ВХЗ» не желает далее разбираться в этом вопросе и принимать участие в обсуждении ситуации.

Видео о котором говорится в письме ПАО "ВХЗ" - прямой эфир RusCable Live от 30 октября 2020 года

Почему кабель не прошел испытания "открытым складом"? Кто сегодня защищен от фальсификата? Контроль качества это чья зона ответственности?

После ознакомления со всеми точками зрения остается открытым вопрос: "что не так с нашим кабелем?". Как следить за качеством и отвечать за свой продукт перед конечным потребителем в ситуации, когда никто не может ничего гарантировать? Когда "Соответствие конкретных видов марок из всего ассортимента кабелей исполнения «нг-LS» требованиеям НД не может гарантироваться только путем применения ПВХ пластикатов."? Как сделать честный "нг-LS" на всех сечениях и всех марках кабеля?

Парадоксальная ситуация на кабельном рынке, как считают некоторые представители отраслевого форума, в наших стандартах. Правила игры изначально установлены таким образом, чтобы фальсификат существовал. Требования к кабелям изначально заложены такие, чтобы нарушения были, иначе как можно создавать и продвигать новые и более дорогие продукты? Только ситуация, по мнению некоторых представителей отрасли, обернулась иначе - многие требования, предъявляемые к продукции, даже с соблюдением норм и стандартов оказалось невозможно выполнить. А если все вне закона, то и смысла делать качественно, приобретать более дорогие материалы, практически нет. Любые отклонения от заявленных характеристик - это теперь не инцидент, а норма для кабельной отрасли.

В нашу редакцию довольно часто приходят жалобы на посредственное качество ПВХ некоторых уважаемых в прошлом производителей. Это связано либо с недостаточной компетенцией специалистов, либо с удешевлением производства компаунда в погоне за прибыльностью. RusCable.Ru продолжить следить за темой качества полимерной продукции, которая как никогда актуальна для отрасли. С нашей стороны мы сделаем все возможное, чтобы производители кабеля могли быть по-настоящему честными.

Повлияет ли на ситуацию введение нового ГОСТ на полимерные материалы для кабельной продукции. Скоро узнаем об этом. 24 июня 2021 года Ассоциация “Электрокабель” проведет заседание рабочей группы по полимерам, где будет обсуждаться в том числе и данная ситуация. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

P.S.

Если вы только начинаете свой путь в изучении кабельных полимеров и хотите разобраться в них с самого начала, то рекомендуем послушать "Полимерный подкаст" - совместный проект "Полимерпласт" и "Полимерхолдинг" и нашего проекта Kabel.FM из которого вы сможете узнать много нового и понять процессы, происходящие на рынке.