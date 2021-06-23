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Росгидромет получит ледостойкую самодвижущуюся платформу "Северный полюс" в 2022 году

Росгидромет получит ледостойкую самодвижущуюся платформу Северный полюс в 2022 году

23 июня 2021, 16:00
Рубрика: Мероприятия
Метки: СУДОСТРОЕНИЕ, МВМС-2021
Отрасль: Машиностроение 
Источник: ТАСС

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АО "Адмиралтейские верфи" передаст заказчику ледостойкую самодвижущуюся платформу "Северный полюс" в 2022 году. Об этом ТАСС сообщил в ходе Международного военно-морского салона (МВМС-2021) генеральный директор предприятия Александр Бузаков.

"В 2022 году планируется передача заказчику ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс", - сказал он.

Бузаков напомнил, что контракт на ее строительство подписан в апреле 2018 года. Судно заложено 10 апреля 2019 года. Строительство проходит в рамках реализации государственной программы по социально-экономическому развитию Арктического региона Российской Федерации.

"Северный полюс" обладает функционалом научно-исследовательского центра и предназначена для круглогодичных экспедиций в высоких широтах Северного Ледовитого океана. Судно сможет проводить геологические, акустические, геофизические и океанографические исследования, двигаться во льдах без привлечения ледокола, а также принимать на борту вертолеты типа Ми-8АМТ (Ми-17).

Платформа обеспечит комфортные и безопасные условия работы и проживания экипажа и научного персонала на полярной станции при температуре до минус 50 и влажности 85%.

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Источник: ТАСС

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