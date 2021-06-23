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Шесть новых станций: утвержден проект планировки первого участка Рублево-Архангельской линии метро

Шесть новых станций: утвержден проект планировки первого участка Рублево-Архангельской линии метро

23 июня 2021, 10:24
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, МЕТРО
Отрасль: Строительство 
Источник: mos.ru

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Утвержден проект планировки первого участка Рублево-Архангельской линии метро — от станции «Шелепиха» до станции «Липовая Роща». Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Протяженность нового участка составит 12,65 километра. На нем будет шесть станций:

  • станцию метро «Звенигородская» — в районе Хорошево-Мневники возле пересечения улицы Шеногина, Шелепихинского шоссе и 1-го Силикатного проезда;
  • станцию метро «Карамышевская» (здесь можно будет сделать пересадку на станцию «Народное Ополчение» Большой кольцевой линии) — вдоль улицы Демьяна Бедного на пересечении с проспектом Маршала Жукова;
  • станцию метро «Бульвар Карбышева» — параллельно улице Маршала Тухачевского напротив бульвара Генерала Карбышева;
  • станцию метро «Живописная» — вдоль улицы Паршина рядом с территорией учебного спортивно-оздоровительного комплекса «Октябрь»;
  • станцию метро «Строгино» (пересадочная на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии) — на Строгинском бульваре параллельно существующей станции метро «Строгино»;
  • станцию метро «Липовая Роща» — на территории Московской области вдоль МКАД, между Новорижским шоссе и территорией жилой и общественной застройки «Спутник».

Строительство первого участка Рублево-Архангельской линии метро от станции «Шелепиха» до станции «Липовая Роща» улучшит транспортное обслуживание более 530 тысяч жителей районов Митино, Строгино и Хорошево-Мневники, включая кварталы реновации и территории комплексной застройки, снизит нагрузку на центральный участок Арбатско-Покровской линии метро, а также уменьшит интенсивность движения транспорта по расположенной рядом улично-дорожной сети, что, в свою очередь, улучшит экологическую ситуацию в этих районах города.

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Источник: mos.ru

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