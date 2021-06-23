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Дым ВХЗ. Интервью с Иваном Лобановым. Робот-червяк и нейрозарождение
23 июня 2021, 10:24
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, МЕТРО
Отрасль: Строительство
Утвержден проект планировки первого участка Рублево-Архангельской линии метро — от станции «Шелепиха» до станции «Липовая Роща». Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.
Протяженность нового участка составит 12,65 километра. На нем будет шесть станций:
Строительство первого участка Рублево-Архангельской линии метро от станции «Шелепиха» до станции «Липовая Роща» улучшит транспортное обслуживание более 530 тысяч жителей районов Митино, Строгино и Хорошево-Мневники, включая кварталы реновации и территории комплексной застройки, снизит нагрузку на центральный участок Арбатско-Покровской линии метро, а также уменьшит интенсивность движения транспорта по расположенной рядом улично-дорожной сети, что, в свою очередь, улучшит экологическую ситуацию в этих районах города.
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