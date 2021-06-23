Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на первый этап строительства в Кемерове Музейного и театрально-образовательного комплекса. По итогам государственной экспертизы выдано положительное заключение.

К концу 2023 года в Кемерове закончится строительство крупного культурного кластера, где будут работать Музейный комплекс - филиал Государственного Русского музея, Театр оперы и балета на 950 мест, Кузбасский центр искусств с концертным залом, а также различные образовательные учреждения. Планируется, что кластер станет главным культурным центром Сибири.

Главгосэкспертиза России уже выдавала положительные заключения по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на строительство различных объектов комплекса. На этот раз эксперты Главгосэкспертизы проверили проектно-сметную документацию на первый этап строительства Музейного и театрально-образовательного комплекса – в ходе него проведут подготовку строительной площадки.

Работы пройдут в центре Кемерова - в квартале, ограниченном Советским проспектом, улицей Мичурина и речкой Искитимкой, впадающей в Томь. Проектной документацией предусмотрен вынос 179 метров кабельной линии с напряжением 10 кВ из пятна застройки. Недействующий кабель демонтируют. По завершению этих работ проведут восстановление рельефа территории.

Работы планируется финансировать за счет средств фонда проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие». Проектную документацию подготовило ООО «Горка».

Фото: gk-gorka.ru