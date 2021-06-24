Президент Российской Федерации Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание с членами Правительства, в ходе которого, в частности, обсуждалось внедрение системы новых специальных инвестиционных контрактов. В совещании принял участие Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Говоря об обновленных специнвестконтрактах, Владимир Путин отметил:

Это хороший механизм, которых используется нами уже в течение нескольких лет. И после одного из Петербургских экономических форумов – по-моему, в 2017 году, мы договорились обновить этот механизм и посмотреть, как это работает. Сейчас он запускается.

В свою очередь глава Минпромторга России рассказал, что Министерство получило новые заявки на включение технологий в перечень для СПИК 2.0 дополнительно к 630 уже утвержденным.

Сегодня заявлено более 400 разных технологий, которые отрасли подали нам на рассмотрение. Мы с отраслевыми объединениями это оперативно отработаем, и Правительством это также будет добавлено [в перечень],

- заявил Денис Мантуров.

Министр отметил, что обновленный механизм уже широко востребован, и в ближайшее время ожидается подписание четырех новых специнвестконтрактов: по тракторам малой мощности, по насосам и агрегатам для нефтегазовой отрасли. Глава Минпромторга также попросил Президента дать поручение о принятии регионами Российской Федерации необходимой нормативной базы для СПИК 2.0.

Я просил бы вашего поручения. У нас примерно в 20% регионов ещё не принята нормативная база для того, чтобы они могли принимать участие в этой работе. Это, пожалуй, единственное, что на сегодняшний день нужно,

- сказал Денис Мантуров.

Напомним, что первый специнвестконтракт на новых условиях был заключен в начале июня на Петербургском международном экономическом форуме, им стало соглашение с ООО «Эколант» по технологии производства стали для крупного металлургического комплекса в Нижегородской области.