Технический директор ОАО “Вестпласт” Барашков Олег Константинович Председатель совета директоров завода Энергокабель Пташинский Дмитрий Викторович Заведующий лабораторией полимерных материалов и нанокомпозитов ВНИИКП Пронин Алексей Сергеевич Каменский Михаил Кузьмич, заместитель заведующего отделения кабелей энергетического назначения ВНИИКП

24 июня состоялось заседание рабочей группы Ассоциации “Электрокабель” по полимерам и комитета «Антиконтрафакт». В мероприятии приняли участие 45 специалистов отрасли, включая тех, кто присоединился по видеосвязи.

Эксперты заседания выступали с докладами:

О разработке нового ГОСТа на поливинилхлоридные пластикаты общего применения взамен ГОСТ 5960-72 «Пластикат поливинилхлоридный для изоляции и защитных оболочек проводов и кабелей». Этапы внедрения ГОСТ Р «Пластикаты поливинилхлоридные пониженной пожарной опасности для кабельных изделий». Результаты проверки качества ПВХ-пластикатов на кабельных заводах Ассоциации «Электрокабель» и планы комитета «Антиконтрафакт» на 2021 г. по борьбе с фальсификатом кабельной продукции. Ситуация на рынке безгалогенных материалов для производства кабелей и проводов.

Васильев Евгений Борисович (Генеральный директор Торгового Дома ВНИИКП) выступил с приветственным словом:

"Наше совещание нацелено на то, чтобы донести особую значимость решения вопросов кабельных материалов, обсудить состояние рынка и выработать мнение всего сообщества"

Стартовый вопрос о разработке нового ГОСТа на поливинилхлоридные пластикаты освещал Каменский Михаил Кузьмич (заместитель заведующего отделения кабелей энергетического назначения ВНИИКП):

«Содержание нового ГОСТа на ПВХ необходимо критически оценить с точки зрения расширения ассортимента и определения конкретных потребностей Российского рынка. Если взглянуть на мировой опыт и, в частности, страны Европы, мы увидим, что их стандарты на ПВХ пластикат содержат очень широкий ассортимент продукции»

Российский ассортимент ПВХ уступает Европейскому

Михаил Кузьмич рассказал, что ГОСТ от 1972 года, разработанный в институте химии и технологии полимеров имени В.А.Каргина совместно в ВНИИКП разрабатывался в условиях, когда производство ПВХ пластикатов в России было ограничено. СССР импортировала около 55-60 тыс. тонн пластикатов в год из Японии и Европейских стран. Разработка стандартов в этот период сыграла свою положительную роль: в них были отражены требования с учетом реальной потребность российского рынка как для общепромышленного применения, так и для нужд обороны.

Ассортимент продукции в соответствии с ГОСТ 5960-72 – это основные базовые типы материалов для выпуска продукции общепромышленного применения. ГОСТ включает изоляционные композиции 8 типов: есть ПВХ для изоляции с хорошими показателями сопротивления, есть с температурой хрупкости от 40 до 60℃, для рабочих температур до 120℃. Таким образом, охватывается широкий круг кабельной продукции. При этом требования по пожарной безопасности во многом ограничивают перечень потенциальных свойств кабельной изоляции.

Аналогичная ситуация и с материалами для кабельных оболочек. В стандарте есть и базовая рецептура с температурой хрупкости 40-55℃, и маслобензостойкие оболочки, и с низкой миграцией ПВХ пластиката в полиэтилен, и с низким запахом, выделяемом при эксплуатации или переработке. Ассортимент более, чем достаточный для Российского рынка.

Национальные стандарты Европейских стран реализованы в базе стандарта CENELEC EN 50363-0-2011. Учитывая то, что многие производители кабельной продукции сегодня имеют собственное производство ПВХ пластикатов, все, что заявлено в этих стандартах, так или иначе, производится и применяется в кабельной промышленности.

Более широкий ассортимент материалов на базе ПВХ пластикатов рассмотрен в гармонизированных документах комитета электротехники и стандартизации CENELEC. В зависимости от типов продукции и конструктивного исполнения в гармонизированных нормах CENELEC HD 620 имеется целых 32 типа ПВХ пластикатов, которые четко прописаны для конкретного исполнения кабелей и области его применения.

В гармонизированных нормах CENELEC HD 603 S1 (кабели низкого напряжения) также имеется 19 типов изоляционных композиций и 24 типа шланговых композиций для оболочек, которые сегодня в зависимости от условий использования кабелей применяют Европейские производители.

Что же делать при разработке нового стандарта?

Михаил Каменский считает, что необходимо определиться.

“Либо мы будем стремиться к максимальной гармонизации с европейскими нормами, либо по-прежнему выбирать собственный путь развития. “

Вопрос о выборе пути развития остается открытым и поставлен на обсуждение в Ассоциации “Электрокабель”.

Нужно чтобы исходные данные для разработки стандарта были подготовлены в виде технического задания небольшой рабочей группой от АЭК (5-6 специалистов), в которую должны входить производители кабельной продукции, а также производители ПВХ пластикатов. Важно потом четко сформулировать концепцию нового стандарта, на базе которой сделать техническое задание и приступить к разработке.

Было выдвинуто предположение, что сразу после создания такой рабочей группы необходимо направить обращение в Госстандарт о включении в план стандартизации на 2022 год разработку национального или межгосударственного стандарта. Решением этих организационных вопросов должен заняться ВНИИКП. Также на заседании было предложено привлечь к разработке ГОСТа и бывших разработчиков стандарта 5960-72 из НИИ Химии полимеров.

Идти особым путем или присоединяться к прогрессивному человечеству?

В России уже давно сложилась практика догоняющей стандартизации, которой отрасль часто и следует. Каменский считает, что изобретать паровоз не стоит.

Европейский опыт производства и стандартизации ПВХ может послужить хорошей основой для Российского ГОСТа. Однако прямое копирование европейских стандартов - путь в никуда. Требуется рациональный подход, чтобы создать материалы, подходящие для специфических требований и разных климатических зон нашей страны.

"К обобщению опыта стандартизации Европы надо подойти квалифицированно и создать наш стандарт на ее основе".

Михаил Кузьмич продолжил говорить об особенностях российского рынка:

«В Европе нет таких материалов, которые требуются в России. Мы, безусловно, должны учитывать специфику отечественного рынка. Если в стандартах, которые мы рассматриваем вообще нет требований по кислородному индексу, а для наших кабелей как раз требуются такие нормы, то понятно, почему мы хотим ввести в этот стандарт пластикаты пониженной горючести, которые сейчас там не учтены. Есть тонкие моменты, которые надо использовать в разработке стандарта и для защиты российского рынка».

ГОСТ 5960-72 - это не только технический документ, но и документ определеной экономический системы

Технический директор ОАО “Вестпласт” Барашков Олег Константинович рассмотрел вопрос создания нового стандарта на ГОСТ с экономической точки зрения.

«Хочу отметить, что ГОСТ 5960-72 - это не только технический документ, но и документ определеной экономический системы, а именно плановой экономики. А значит, в стандарте четко прописана своя рецептура для каждого материала, чего мы не наблюдаем в Европейских стандартах, которые действительно построены по типовому принципу. На первом месте у них всегда стоит вопрос: сможет ли данный материал обеспечить необходимые характеристики кабеля. Требования к материалу, заложенные в стандарте CENELEC EN 50363-0-2011 уже заявлены в новом стандарте».

Как же так получилось, что пластикат может не соответствовать требованиям стандарта, а кабель наоборот отвечать его требованиям?

С 1991 года, после перехода России на рыночную экономику, рынок начал регулировать себя сам и “поправлять” требования к материалу, которые были изложены в нерыночном стандарте, разработанном в СССР. Сейчас этот недостаток преодолен в разработанном ВНИИКП ГОСТе на пластикат ПП, где введен показатель из стандарта ГОСТ Р МЭК 60811-3-2-94 (измерение относительного удлинения при низкой температуре).

“Наша организация провела статистический набор пласткатов ПП относительно этого показателя. У всех выпускаемых в РФ пластикатов ПП по этому показателю существенный запас. Мы можем не опасаться”,- заявил Олег Константинович.

Удар по мелу в пластикатах

Как оказалось, в ГОСТ 5363-93 нет ни показателей плотности, ни твердости… Казалось бы, можно набивать пластикат мело, снижая его стоимость. Однако, в ГОСТе предусмотрен крайне важный показатель - стойкость к тепловому удару. Соблюсти это показатель на материале невозможно, производитель пластиката должен будет обратиться к производителю кабеля и провести это испытание на готовой продукции. На Европейском рынке показатель к тепловому удару не выходит за пределы 1.6, потому что иначе кабель не пройдет испытание на тепловой удар.”

Васильев Евгений Борисович подытожил выступление:

“Создание рабочей группы, считаю вполне целесообразным. Еще необходимо проводить такие общие собрания, чтобы и производитель материала, и производитель кабеля, они тоже должны учитывать свои специфические особенности”.

Оставшиеся 6 месяцев 2021 года планируют посвятить выработке концепции, а осенью намечена еще одна встреча для последующей разработки технического задания.

Декларация независимости от фальсификата

Всем присутствующим на заседании была представлена декларация (не окончательная версия) “Производителей кабельно-проводниковой продукции, выпускающих провода повышенной пожарной безопасности”. Основная идея декларации в том, что завод должен применять в своем производстве только те материалы, которые соответствуют новому ГОСТу. Также все производители пластикатов должны доработать свою документацию в соответствии с этим ГОСТом.

“Завод, не подписавший декларацию хочет по прежнему в мутной воде ловить рыбку; химический завод, который отказался перевести свою техническую документацию в соответствие с ГОСТом, говорит нам о том, что он работает в зоне рынка фальсифицированной продукции”, - заключил Евгений Борисович.

Председатель совета директоров завода "Энергокабель" Пташинский Дмитрий Викторович поделился с участниками решением проблемы:

“Есть решение, которое может вам не понравится, но оно верно на 100%. Первое: эта декларация должна быть не только для производителей кабельной продукции, но и производителей полимеров. Второе: если мы хотим разом решить все проблемы, то работать нужно только совместно. Предлагаю дополнить декларацию производителями КПП и пластиката, а также их ответственностью за изготовление кабеля и применение пластиката”.

По видеосвязи выступал Генеральный директор ООО "Проминвест-Пластик" Домнич Игорь Константинович:

“Оглядывая на европейский опыт, мы видим как серьезные заводы имеют при себе серьезную лабораторию по входному контролю, и если есть параметры по дыму на материале, то его и мерить нужно на материале. К сожалению невозможно обязать производителя компаунда нести ответственность за то, что именно будет произведено из его материала, и что итоговая конструкция будет соответствовать заявленным требованиям. Это не выйдет по многим причинам”.

Евгений Васильев дополнил:

“Те, кто покупает материал высокого качества подписывают контракт, в котором указано, что приобретаемый материал идет в конструкции по конкретной документации, а также, что этот производитель не нарушает технологические параметры. Важно это все прописывать во взаимной ответственности”.

Результаты мониторинга. Качество материалов растет

Заведующий лабораторией полимерных материалов и нанокомпозитов ВНИИКП Пронин Алексей Сергеевич выступил с докладом об испытаниях. Для проверки на соответствие программе, согласованной в начале 2019 года по оценке основных характеристик материала были разосланы запросы на кабельные заводы для получения образцов. Из 12 запросов были получены материалы только от 7 представителей.

“Суммарно мы отобрали 31 марку пластиката, которые поделили по типам: 3 низкотоксичных пластиката, 5 цифровых LS, 9 цифровых пластикатов и 17 пластикатов типа ПП. Предлагаю сконцентрироваться на пластикатах типа ПП: по сравнении с 2019 годом, в основном все представленные образцы проходят по дымообразованию, но вероятно в связи с тем, что многие производители ударились в снижение дымообразования, начались выпады по некоторым другим характеристикам: кислородный индекс, температура хрупкости, старение.

Были проведены испытания цифровых материалов на соответствие 458 ТУ ВНИИКП. Все материалы успешно прошли испытания и имеют хороший запас по характеристикам относительно нормированных показателей.

Результаты проверок показывают, что уровень качества полимерной продукции растет в последние годы. Производители материалов понимают, что на рынке осуществляется контроль и необходимо серьезно подходить к качеству.

На момент собрания были разосланы письма на 16 заводов с просьбой прислать образцы материалов и, желательно, с изготовленным образцам кабеля.

Безгалогенный финал

Финальная часть заседания была посвящена обсуждению ситуации на рынке безгалогенных материалов.

По сравнению с 2006 годом, уровень потребления ПВХ остался на прежнем уровне, а применение безгалогенных материалов составляет порядка 15-16%. По оценке специалистов, потребность в таких материалах в России сегодня составляет около 10-15 тыс.тонн.

“Надо ли нам делать национальный стандарт на безгалогенные композиции или пока продолжаем работать по документации отдельных производителей?“, - задал резонный вопрос Михаил Каменский

Сейчас идет изменение ГОСТа о требованиях к пожарной безопасности кабельной продукции. Планируется, что в значительной мере будет использоваться безгалогенные кабели в тех проектах, где ранее они не применялись. Российские производители должны сориентироваться относительно объемов производства безгалогенных материалов.

На рынке существует еще целый комплекс нерешенных проблем: для безгалогенных материалов уровень параметров по пожарной опасности должен быть более четко разграничен с учетом категории нераспространения горения. С другой стороны важно понять общую тенденцию развития в России, поскольку у нас параллельно существуют две группы кабелей пожаробезопасных исполнений: нг(А)-LS и Halogen Free (HF). Соотношение производства этих групп сегодня также требует прояснения.

"Мы должны четко ориентироваться на реальные области применения этих кабелей.”

Евгений Васильев анонсировал новое осеннее заседание в рамках группы полимерных материалов, на которой планируют представить изменения и предложения уже в конкретных стандартах и определить действия всего кабельного сообщества.

Новые подходы к решению старых проблем

Максим Третьяков предложил радикально изменить подход к маркировке для решения проблемы фальсификата в полимерах.

“После всего услышанного, мне запал в голову одна мысль: марка изоляционного материала - радикальный инструмент борьбы с фальсификацией в кабеле и возможно нам надо подумать, как это прописать в требовании маркировки по ГОСТу. Возможно, что в качестве радикально хода нам нужно обязать производителя указывать и на кабеле, и в сопроводительных документах тот материал, который он использовал. Предлагаю хорошо подумать над этим. Так как общественные мнения себя уже исчерпали и нам необходимы новые методы, инструменты воздействия”.

За полтора часа заседания прозвучало и несколько вопросов и комментариев и от производителей кабельной продукции. Например, Александр Азанов прямо на заседании взял слово и спросил у поставщиков полимеров “Кто готов поставить в следующем месяце 200 тонн пластиката с полной ответственностью за качество?”.

P.S.

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Репортаж: Александр Гусев, Евгения Амелехина, Сергей Кузьминов