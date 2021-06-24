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Женщины в энергетике: поздравляем с Международным днем женщин-инженеров

Женщины в энергетике: поздравляем с Международным днем женщин-инженеров

24 июня 2021, 18:00
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, ЖЕНЩИНЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

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Дорогие женщины-инженеры!

Поздравляем вас с профессиональным праздником, Международным днем женщин-инженеров (International Women in Engineering Day).

Этот праздник отмечают в мире ежегодно 23 июня, начиная с 2017 года. Впервые же праздник был отмечен в 2014 году, как Национальный день женщины в инженерном деле в Великобритании. Инициатором проведения данного международного мероприятия является Женское инженерное общество (WES), которое таким образом отметило своё 95-летие.

Мы очень гордимся тем, что Россия - лидер среди стран по числу женщин-изобретателей.

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Источник: РНК СИГРЭ

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