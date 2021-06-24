По версии НП "Подольсккабель" причиной
повышенного дымообразования продукции стал полимерный материал
24 июня 2021, 18:00
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, ЖЕНЩИНЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ
Отрасль: Электроэнергетика
Дорогие женщины-инженеры!
Поздравляем вас с профессиональным праздником, Международным днем женщин-инженеров (International Women in Engineering Day).
Этот праздник отмечают в мире ежегодно 23 июня, начиная с 2017 года. Впервые же праздник был отмечен в 2014 году, как Национальный день женщины в инженерном деле в Великобритании. Инициатором проведения данного международного мероприятия является Женское инженерное общество (WES), которое таким образом отметило своё 95-летие.
Мы очень гордимся тем, что Россия - лидер среди стран по числу женщин-изобретателей.
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