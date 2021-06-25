Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Юга» (ОДУ Юга) и «Региональное диспетчерское управление энергосистем Ростовской области и Республики Калмыкия» (Ростовское РДУ) совместно с ООО «Энел Рус Винд Азов (100% дочернее общество ПАО «Энел Россия») успешно провели испытания и ввели в работу автоматизированную систему дистанционного управления технологическими режимами работы и эксплуатационным состоянием оборудования Азовской ВЭС из диспетчерского центра Системного оператора.

Азовская ВЭС установленной мощностью 90 МВт стала первой ветровой электростанцией ЕЭС России, на которой внедрена технология дистанционного управления как активной, так и реактивной мощностью генерирующего оборудования. Ранее в ЕЭС России дистанционное управление и активной, и реактивной мощностью применялось только на солнечных электростанциях. Благодаря конструктивной позиции ПАО «Энел Россия» и эффективному сотрудничеству с Системным оператором, впервые в ЕЭС России такой проект реализован на ВЭС, что позволяет обеспечить полноценную эффективную интеграцию в Единую энергосистему ветровых станций, характеризующихся резкопеременной нагрузкой.

До сих пор на ВЭС в России осуществлялись проекты дистанционного управления только активной мощностью, что повышает эффективность участия электростанции в общем первичном регулировании частоты в энергосистеме, а также за счет оперативного снижения выдаваемой активной мощности по командам Системного оператора способствует максимально быстрому восстановлению нормальной режимно-балансовой ситуации при отклонении электроэнергетического режима от планового диспетчерского графика – например, в случае аварий в энергосистеме. В свою очередь, дистанционное управление реактивной мощностью Азовской ВЭС создает дополнительный инструмент противоаварийного управления и оптимизации электроэнергетических режимов ОЭС Юга за счет оперативного регулирования уровней напряжения в узлах электрической сети.

Собственнику энергообъекта дистанционное управление дает возможность оптимизировать схему оперативного обслуживания ВЭС, отказавшись от необходимости постоянного дежурства оперативного персонала на станции в пользу ее обслуживания оперативно-выездной бригадой.

О проекте дистанционного управления Азовской ВЭС

Введенный в эксплуатацию комплекс дистанционного управления предусматривает автоматизированное управление из диспетчерского центра Ростовского РДУ технологическим режимом работы и эксплуатационным состоянием 26 ветроустановок, объединенных схемой выдачи мощности, через единую локальную автоматизированную систему управления (АСУ ТП) по специальным цифровым каналам связи. Одновременно реализована функция дистанционного управления установленными на подстанции ВЭС коммутационными аппаратами, обеспечивающими возможность полного отключения ВЭС или ограничения выдачи ее мощности вплоть до 0 МВт в случае нештатных ситуаций, а также заземляющими ножами распределительного устройства электростанции.

В рамках проекта специалисты ОДУ Юга и Ростовского РДУ совместно с ПАО «Энел Россия» принимали участие в подготовке технического задания на проектирование, согласовании проектной документации, включающей в себя технические решения по созданию автоматизированной системы дистанционного управления оборудованием и режимами работы Азовской ВЭС, а также в разработке программы комплексных испытаний этой системы, предшествующих ее вводу в эксплуатацию.

При подготовке к комплексным испытаниям специалисты АО «СО ЕЭС» провели необходимую настройку оперативно-информационного комплекса (ОИК) в Ростовском РДУ, совместно с ПАО «Энел Россия» протестировали телеметрические системы обмена информацией между электростанцией и диспетчерским центром Системного оператора. Для обеспечения проведения испытаний Ростовским РДУ также был реализован комплекс режимных мероприятий.

В 2020 году в энергосистемах Ростовской области и Республики Калмыкия реализованы проекты дистанционного управления активной мощностью Гуковской, Каменской, Сулинской, Целинской, Салынской и Казачьей ветровых электростанций. С подключением к системе дистанционного управления Азовской ВЭС общая мощность ветровых электростанций региона, на которых внедрена новая технология, составила 638 МВт или 8% суммарной установленной мощности всех объектов генерации.

Развитие инновационной цифровой технологии Системный оператор осуществляет в сотрудничестве с субъектами электроэнергетики в рамках реализации Энергетической стратегии РФ до 2035 года, предусматривающей переход на 100-процентное автоматическое дистанционное управление режимами работы объектов электрической сети 220 кВ и выше и объектов генерации выше 25 МВт в ЕЭС России.