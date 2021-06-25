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Председатель Правления Системного оператора Федор Опадчий примет участие в презентации Альманаха лучших практик "Цифровой энергетики"

Председатель Правления Системного оператора Федор Опадчий примет участие в презентации Альманаха лучших практик Цифровой энергетики

25 июня 2021, 15:00
Рубрика: Цифровая революция
Метки: СО ЕЭС, ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА, ОНЛАЙН
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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29 июня Ассоциация «Цифровая энергетика» представит энергетическому сообществу Альманах лучших практик цифровой трансформации, реализуемых компаниями – членами объединения.

В мероприятии примут участие Председатель Правления АО «Системный оператор Единой энергетической системы» Федор Опадчий и начальник Департамента рынка системных услуг АО «СО ЕЭС» Максим Кулешов.

Цель создания Альманаха – консолидация информации о передовом мировом опыте реализации проектов цифровой трансформации для достижения нового энергетического уклада. Российская часть издания включает в себя обзор наиболее перспективных для тиражирования инициатив отечественных компаний.

Системный оператор представит в Альманахе практический опыт в сфере внедрения цифровых технологий, создания новых высококонкурентных рыночных сегментов и развития инновационных потребительских сервисов. Один из флагманских проектов Системного оператора в сфере цифровизации, вошедший в Альманах лучших практик, – проект по развитию технологий управления спросом на электроэнергию. Подробнее об этом проекте в рамках отдельного доклада расскажет Максим Кулешов. Он ознакомит собравшихся с особенностями механизма управления спросом, относящегося к числу важных трендов мировой энергетики, ключевыми предпосылками и основными этапами внедрения механизма в России, проинформирует о промежуточных итогах реализации пилотного проекта по созданию агрегаторов управления спросом розничных потребителей и перспективах интеграции управления спросом в оптовый рынок электроэнергии.

Мероприятие пройдет в формате видео-конференц-связи с участием руководителей органов исполнительной власти, крупнейших энергетических компаний, консалтинговых агентств, а также представителей инвестиционного сообщества и международных экспертов. В частности планируется, что участие в нем примут заместители министра энергетики РФ и министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, руководители Комитета Государственной Думы по энергетике, а также профессиональных объединений.

Об ассоциации «Цифровая энергетика»

Ассоциация организаций цифрового развития отрасли «Цифровая энергетика» создана в 2019 году в рамках развития ведомственного проекта Минэнерго России «Цифровая энергетика» с целью объединения усилий отраслевого бизнес-сообщества и органов государственной власти, а также иных участников цифровой трансформации для формирования консолидированной позиции по цифровому развитию отрасли и совершенствования процессов цифрового развития электроэнергетики и экономического прогресса в целом.

Ассоциация является отраслевым центром компетенций цифровой трансформации. Учредители и члены Ассоциации – ведущие энергетические компании России: ПАО «Россети», АО «Концерн Росэнергоатом», АО «Интер РАО – Электрогенерация», АО «Системный оператор Единой энергетической системы».

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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