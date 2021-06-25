В Норильске в следующем году начнется комплексная реконструкция канализационного коллектора и сетей водоснабжения по улице Линейной, сообщает RosTender.info.

МУП Норильска «Коммунальные объединенные системы» объявило тендер на выполнение работ «под ключ» - победитель тендера должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проект и выполнить строительные работы. Стоимость реконструкции оценивается в 3 млрд 944 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 12 июля, итоги закупки подведут 16 июля.

Согласно требованиям заказчика, подрядчик должен будет подготовить проект и рабочую документацию до конца мая будущего года. Реконструкция начнется сразу после этого. Конечным сроком сдачи работ в документации тендера указан январь 2035 года.

Работы будут проходить на улице Лауреатов на участке от проспекта Михайличенко до улицы Анисимова. В их состав включена замена следующих коммуникаций: трубопровода теплоснабжения протяженностью 2,1 км (2 трубы), трубопроводов водоснабжения и канализации такой же длины, а также коммуникационного проходного канала протяженностью 1,6 км.

При разработке проекта подрядчик должен предусмотреть, что строительство будет проходить в многолетнемерзлых грунтах, которые проседают при оттаивании, и разработать мероприятия по сохранению устойчивости конструкций объекта. Коллектор планируют сделать сборно-монолитным и двухъярусным с высотой каждого яруса не менее 1,8 м. Кроме прочих мер для устойчивости, в нем предполагается создать естественную приточно-вытяжную вентиляцию, которая должна предотвратить оттаивание грунтов в зимнее и в летнее время.

Финансирование реконструкции ведется из бюджетов трех уровней: федерального, городского и из бюджета Красноярского края. Часть средства поступит в рамках «Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в целях реализации комплексных мер социально-экономического развития Норильска на период до 2024 года и перспективу до 2035 года», заключенного между Министерством РФ по развитию Дальнего Востока, губернатором Краснодарского края, администрацией Норильска и ПАО «Горно-металлургической компанией «Норильский никель».

Как сообщалось ранее в СМИ, в рамках модернизации Норильска до 2024 года заменят в городе 12,5 километра коллектора. Работы ведутся в рамках соглашения с «Норильским Никелем». В частности, планируется реконструкция магистрального коллектора в районе Талнах по улице Бауманская, инженерных сетей к малоэтажным домам в Центральном районе города и участков сетей по улицам Комсомольской и Московской.

