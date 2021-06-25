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Марат Хуснуллин обсудил с главами регионов вопрос финансирования инфраструктурного развития субъектов Российской Федерации

Марат Хуснуллин обсудил с главами регионов вопрос финансирования инфраструктурного развития субъектов Российской Федерации

25 июня 2021, 17:30
Рубрика: Встречи
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ГОСПОДДЕРЖКА
Отрасль: Строительство 
Источник: government.ru

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Среди инструментов, служащих достижению показателей национальных целей в сфере жилищного строительства и инфраструктурного развития регионов, вице-премьер особо выделил инфраструктурное меню. Правительство разработало его в виде набора новых финансовых инструментов, преимущественно на возвратной основе.

Эти инструменты должны дополнить действующие программы государственной поддержки, составляющие 1,1 трлн рублей.

Марат Хуснуллин отметил, что дополнительное финансирование с помощью механизмов инфраструктурного меню увеличится на 2,4 трлн рублей, а общий объём средств для развития инфраструктуры будет доведён до 3,5 трлн рублей.

К наиболее ёмким компонентам инфраструктурного меню относятся инфраструктурные бюджетные кредиты, реструктуризация бюджетных кредитов, средства, поступающие в федеральный бюджет от перераспределения акцизов, а также инфраструктурные кредиты «ВЭБ.РФ».

«Это наш самый мощный ресурс для реализации амбициозных планов. Инструментов много. С ними надо уметь работать», – дал свою оценку вице-премьер.

По его мнению, задача по освоению в короткие сроки таких больших объёмов финансирования является сверхсложной, и деньги нужно не просто вложить в стройку и потратить, а сделать так, чтобы это стало стартом для развития жилья, туризма и обновления городов, создания новых рабочих мест. Марат Хуснуллин обратился к руководителям субъектов, настраивая их на эффективную работу: «Я 30 лет занимаюсь стройкой и 20 лет – в госуправлении. Если вы лично, губернаторы, не будете этим заниматься, ничего тогда не получится. Только в штабном режиме, оперативно исправляя и донастраивая систему, мы с вами должны вложить эти деньги в инфраструктуру. А если мы привлечем ещё и внебюджетные средства, поверьте, страна точно почувствует улучшение».

Вице-премьер попросил губернаторов подготовить к подаче заявки с инфраструктурными проектами высокой степени проработки. Регионам установят лимиты, размер которых определят с учётом уровня долговой нагрузки субъекта. При отборе проектов будет учитываться соотношение объёма бюджетных и внебюджетных средств, количество созданных рабочих мест, а также объём поступлений налоговых и неналоговых доходов от реализации проекта в консолидированный бюджет субъекта Федерации.

Решения об отборе будут приниматься штабом правкомиссии по региональному развитию по результатам экспертизы представленных проектов Минфином, Минэкономразвития, отраслевыми федеральными органами исполнительной власти, «ДОМ.РФ».

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Источник: government.ru

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