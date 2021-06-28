На открытии третьего номера журнала от 2021 г. представлен материал «Стратегия осторожности», который публикуется под рубрикой «В Госдуме РФ». В нём рассказывается о подготовке Министерством энергетики России «Стратегии развития электросетевого комплекса до 2035 года». Направления и задачи Стратегии обсуждались на «круглом столе» в комитете Государственной Думы по энергетике. Было отмечено, что новая Стратегия должна ориентироваться на эволюционное развитие электросетевого комплекса и способствовать решению проблем, накопившихся в электроэнергетической отрасли.

В статье «Приоритет – надёжность» под рубрикой «Итоги ОЗП 2020-2021» даётся оценка результатов минувшего отопительного сезона. Анализ зимней ситуации в России и мире потребовал от регулятора принятия новых мер и норм в отношении электросетевых и генерирующих компаний, изменения методики расчёта готовности энергообъектов к зиме, расширения полномочий руководителей региона в части выдачи «паспортов готовности» и повышения ответственности энергетических компаний за надёжность и качество энергоснабжения потребителей.

Авторский материал «Отечественное оборудование для электроэнергетики. Есть ли альтернатива импорту?», публикуемый под рубрикой «Безопасность», затрагивает важнейшую тему импортозамещения в электроэнергетике. Переход на отечественное оборудование вызван прежде всего необходимостью обеспечения безопасности критической инфраструктуры. И лишь потом – вопросами поддержки отечественного производителя.

Каким должен быть объём резервирования генерирующих мощностей, в каких точках они должны размещаться, чтобы обеспечить бесперебойную и максимально эффективную работу энергосистемы? Этой теме посвящена научная статья «Резервирование генерирующих мощностей при долгосрочном планировании. Современные подходы и актуальные проблемы», опубликованная в рубрике «Надёжность энергосистем»

Под рубрикой «В НТС ЕЭС» публикуются сразу два материала по актуальным для электроэнергетики темам. Первый – «Разработка целевой модели (прототипа) Mini/MicroGrid» - рассказывает о программно-техническом комплексе сетей MiniGrid (ПТК MiniGrid), который обеспечивает управление нормальными и аварийными режимами работы распределённой генерации, сетей и энергопринимающих устройств, объединённых системой поддержания баланса выработки и потребления электроэнергии (MiniGrid).

Важно отметить, что в отличие от известных способов присоединения к электрической сети объектов малой генерации (ОМГ), российскими разработчиками предложено новое техническое решение, связанное с присоединением к электрической сети локальных энергосистем (ЛЭС) и их объединением с региональными системами электроснабжения.

Второй материал рубрики рассматривает «Актуальные вопросы развития экологического машиностроения». В нашей стране есть немало машиностроительных заводов, выполняющих заказы оборонного комплекса, мощности которых по разным причинам остаются недозагруженными. Целесообразно эти предприятия, либо их отдельные цеха, переориентировать на экологическое машиностроение.

Что такое BIM-моделирование в России знают многие. Но чем оно отличается от того же «цифрового двойника» ответит даже не каждый специалист. Более того, далеко не во всех энергокомпаниях понимают, кому и зачем такое моделирование нужно? Подробные разъяснения можно найти в публикации «BIM-моделирование – трансформация мышления», представленной в рубрике «Новые технологии».

О недостатках современного рыночного ценообразования хорошо известно. Но пути их преодоления предлагаются разные. Системный взгляд на проблему предлагается в рубрике «Рынок электроэнергии» в статье «Ключевой фактор энергоэффективности», подготовленной известным экспертом в области тарифообразования и экономических методов управления в энергетике.

Продолжение темы расчётов за электроэнергию – в публикации «Блокчейн в электроэнергетике. К вопросу об использовании технологии распределённого реестра в организации платежей» под рубрикой «Производители и потребители». Новая интеллектуальная активно-адаптивная энергосистема позволяет использовать технологии распределённого реестра (blockchain) для создания платёжной системы с использованием цифровой криптовалюты. Что это даст производителям и потребителям энергии?

«Жара бьёт рекорды» - под таким заголовком в рубрике «Лето-2021» публикуется информация о прохождении летних максимумов потребления электрической мощности в разных регионах России.

В последнее время на пути глобального энергоперехода к формуле 3D (декарбонизация, децентрализация, диджитализация) добавились новые факторы, меняющие всю мировую энергетику. Как выживать в сложившихся обстоятельствах и чем отвечать на очередные вызовы, - обсудили на Международной конференции «Сотрудничество. Россия — Казахстан: общая энергетическая стратегия в условиях вызовов посткоронавирусной эпохи» представители энергетического сектора двух стран. Читайте об этом в статье «Россия – Казахстан: о том, что волнует» под рубрикой «Энергетика СНГ».

В рубрике «Отрасль и регион» публикуется материал «Большие задачи малой энергетики», где рассказывается о развитии распределённой генерации, в том числе на основе ВИЭ, на Дальнем Востоке. Освоение Дальнего Востока является приоритетной задачей государства. Динамичное социально-экономическое развитие региона зависит, в первую очередь, от состояния энергетической базы. Какую роль в её формировании играет малая энергетика и какие дополнительные нормативно-правовые решения нужно принять для привлечения в электроэнергетику дальневосточного региона новых инвесторов – актуальная проблема сегодняшнего дня.

С 18 по 27 августа с.г. в Париже пройдёт 48-я Сессия СИГРЭ. Она будет юбилейной, т.к. состоится в год 100-летия образования Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения — СИГРЭ(Conseil International des Grands Réseaux Electriques — C IGRE). С какими результатами к юбилею подходит Российский национальный комитет СИГРЭ, - в материале «Укрепляя научно-технические связи» под рубрикой «48-я Сессия СИГРЭ».