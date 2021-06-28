Астраханский судоремонтный завод, филиал Центра судоремонта «Звездочка», объявил тендер на строительно-монтажные работы и поставку оборудования для технического перевооружения производственных мощностей, сообщает RosTender.info.

Техническое перевооружение состоит из комплекса мероприятий по повышению технико-экономического уровня производств, цехов, участков на основе внедрения передовой техники, механизации и автоматизации производства. В процессе модернизируется и заменяется устаревшее и физически изношенное оборудование новым и производительным. Конечной целью является улучшение качества продукции и обеспечение роста производительности труда.

Основанием для работ на Астраханском судоремонтном заводе является государственная программа «Развитие оборонно-промышленного комплекса». Согласно документации тендера, целью работ является обеспечение реализации государственных оборонных заказов по строительству и ремонту судов и ввод в эксплуатацию новых кораблей Каспийской флотилии.

Победителю тендера предстоит провести работы в два этапа. На первом этапе планируется устройство блочно-модульной котельной и газопоршневой электростанции, а также реконструкция инженерных сетей, в объеме необходимом для ввода БМК и газопоршневой электростанции в эксплуатацию. На втором этапе от подрядчика ожидается реконструкция существующего горизонтального стапельного поля и инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и энергоснабжения, ливневой канализации, а также технологических сетей сжатого воздуха и сетей связи. Согласно техническому заданию, в перечень задач также входит устройство продольных и поперечных путей для перемещения судов на существующий стапель и благоустройство территории.

Заявки на участие в тендере можно подать до 19 июля. Источниками финансирования послужат средства Федерального бюджета и собственные средства филиала «Астраханский СРЗ» АО «ЦС «Звездочка». Работы будут длиться в течение 19 месяцев с даты подписания контракта, начальная цена – 712 млн рублей.



