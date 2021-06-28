Главгосэкспертиза России проверила достоверность определения сметной стоимости строительства в Кемерове новой общеобразовательной школы с бассейном на 300 мест. Объект войдет в образовательную часть большого кластера, который должен стать главным культурным центром Сибири. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

По указу президента Российской Федерации Владимира Путина в России строят сразу четыре культурно-образовательных комплекса: во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и на Юге России. В Кемеровский культурный кластер войдут филиал Государственного русского музея, Театр оперы и балета - филиал Государственного академического Мариинского театра, Кузбасский центр искусств, фондохранилище с реставрационным центром, Сибирский кампус Российского государственного института сценических искусств и Школа креативных индустрий - филиалы Высшей школы музыкального и театрального искусства, филиал Московской государственной академии хореографии и филиал Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского «Сибирский».

Создание образовательной части комплекса, которая расположена в Ленинском районе Кемерова, уже идет, и Главгосэкспертиза России ранее выдавала положительные заключения по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на их строительство. В образовательной части комплекса будут расположены корпус Хореографической академии на 150 учащихся с интернатом и учебным театром и средняя специальная музыкальная школа на 150 мест с концертным залом. Третий этап строительства образовательной части включает сооружение общеобразовательной школы с бассейном, рассчитанной на 300 учеников.

Школа будет состоять из двух блоков – северного и южного, в котором, кроме учебных классов, обустроят столовую, спортивный зал и бассейн. Общая площадь трехэтажного здания с подвалом составит 9797 кв.м. Также в ходе реализации проекта будет построен контрольно-пропускной пункт.

Строительство планируется финансировать за счет средств фонда проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие». Проектную документацию подготовило АО «Стройтрансгаз».

Фото: mincult-kuzbass.ru