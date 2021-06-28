Минпромторгом России проведена вторая практическая сессия по мерам поддержки промышленных кластеров и развитию промышленной кооперации между предприятиями разных регионов.

Практическая сессия в столице Республики Мордовия организована по инициативе Врио главы региона Артема Здунова. Предложение о проведении мероприятия в Республике Мордовия поддержал глава Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. В мероприятии приняли участие более 120 человек из 44 субъектов Российской Федерации.

Участникам был продемонстрирован потенциал промышленного кластера Республики Мордовия «Волоконная оптика и оптоэлектроника», который в 2016 году в числе первых был включен в реестр Минпромторга России. В ходе мероприятия было организовано посещение крупных производственных предприятий-участников промышленного кластера: АО «Оптиковолоконные системы», ООО «Саранксккабель-Оптика», ООО «Завод световых приборов», АО «Орбита», а также технопарка Республики Мордовия, ключевого объекта инфраструктуры кластера.

Участники практической сессии получили подробные разъяснения по федеральным требованиям к промышленным кластерам и по обновленным условиям предоставления мер государственной поддержки на реализацию совместных кластерных проектов по постановлению Правительства Российской Федерации от 28.01.2016 № 41. Также в ходе мероприятия были презентованы более 15 потенциальных совместных кластерных проектов.

В апреле 2021 г. Правительство Российской Федерации возобновило реализацию механизма поддержки промышленных кластеров. Обновленный механизм позволяет поддержать запуск производств стратегически важных комплектующих. На примере промышленного кластера Республики Мордовия нам удалось показать участникам сессии практический пример построения производственной кооперации и выявления новых инвестиционных проектов,

- отметил представитель Департамента региональной промышленной политики и проектного управления.