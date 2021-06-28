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Расширяя аудиторию: "Москабельмет" — в новом видеопроекте

ГК «Москабельмет» стала героем проекта «Разговоры с бизнесом».  В видео, вместе с ведущей канала Наталией Трофимовой модно увидеть, как происходит производство кабеля разного назначения и создание элементов его конструкции. Кроме всего прочего, вы узнаете, как работает охрана периметра аэропорта «Внуково» при помощи кабель-датчика от «Москабель-Фуджикура» и как кабель помогает реализовать проект по устранению цифрового неравенства. 

Кабели — это жизненно важно!

«В повседневной жизни мы не обращаем внимания на кабели. Но они – это архитектура любой городской среды, основа всей жизнедеятельности человека, — говорит Танчулпан Мухтарова, директор PR-службы ГК «Москабельмет». — Без кабелей невозможно будущее. Поэтому работы у нас много, и она у нас будет всегда. Мы производим широкую номенклатуру продукции, в том числе для массового потребителя, но специализируемся все-таки на силовых кабелях среднего напряжения до 35 киловольт, которые идут на строительство атомных станций, объектов Министерства обороны, обеспечивают работу метрополитена».

Еще одна экскурсия на завод

Танчулпан не в первый раз становится гидом по кабельному производству. Так, она провела экскурсию для ведущего и зрителей программы «#Завод на канале «Москва 24» и не раз знакомила гостей крупного промышленного кластера столицы в рамках других проектов.

В новом видео Танчулпан рассказала, для чего на производстве ГК «Москабельмет» используется машинное зрение, и показала в действии робота-манипулятора, который выполняет тяжелую работу: погружает алюминиевые биллеты в пресс, где на кабель накладывают металлическую оболочку.

Взгляд на волоконно-оптическое производство

Ведущая выпуска Наталия Трофимова посетила и входящее в «Москабельмет» АО «Москабель-Фуджикура», практически первое в России предприятие по производству волоконно-оптического кабеля. Генеральный директор завода Сергей Гладких рассказал, какая разница между оптоволокном и волоконно-оптическим кабелем, показал, как выглядят оптическое волокно и оптический модуль, работает изоляция кабеля. «Сегодня мы, наверное, первые в России, кто имеет техническую возможность и опыт производства кабеля в тысячу волокон. Такие кабели позволяют обмениваться большим количеством информации. Кабель должен служить минимум 25 лет. И поэтому, изготавливая его, мы должны думать, в каких условиях он может эксплуатироваться все это время, и на всякий случай предотвратить возможные повреждения. Поэтому мы используем множество разных и довольно сложных материалов», — так он говорит о концепции работы «Москабель-Фуджикура».

В соответствии с трендами

В целом все производство «Москабельмет» — очень высокотехнологичное, здесь постоянно внедряются и активно используются передовые, инновационные решения.

«Мы подходим к созданию продукции с точки зрения инноваций, стараемся следить за новыми компонентами, которые разрабатываются на рынке. Например, сейчас активно используем алюминиевые сплавы. Это не чистый алюминий, это сплав с примесью других металлов, что обеспечивает улучшенные характеристики кабеля», — приводит пример инновационного подхода Танчулпан Мухтарова.

«Москабельмет» с радостью принимает участие в теле- и видеопроектах, в тематических фотовыставках, сотрудничает с блогерами и журналистами: компания постоянно стремится привлечь к промышленности Москвы внимание самой разной аудитории. Приглашаем всех посмотреть видео по ссылке.

 

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Источник: ГК "Москабельмет"

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