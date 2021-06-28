Девелопер Stone Hedge до конца 2021 года приступит к возведению в центре столицы бизнес-центра площадью 14,7 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе компании.

«Stone Hedge построит офисное здание класса А общей наземной площадью 14,7 тыс. кв. м в центральном районе Москвы по адресу: Костомаровский пер, вл. 11. Планируемый объем инвестиций в строительство премиального бизнес-центра составит 2,5 млрд руб. Начало строительства запланировано на конец 2021 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что новый бизнес-центр будет расположен в 700 м от Садового кольца и шаговой доступности от трех станций столичного метро: «Курская» (кольцевая и радиальная) и «Чкаловская». Уточняется, что проект продолжит планы девелопера по увеличению портфеля офисных площадей класса А до 500 тыс. кв. м в перспективе двух лет.

По словам управляющего партнера Stone Hedge Анастасии Малковой, которые приводит пресс-служба, бизнес-центр в Костомаровском пер. предполагается реализовать как отдельно стоящее офисное здание для крупной компании. По ее словам, здание возведут в рамках зонтичного бренда компании - Stone (этот проект станет вторым офисным зданием, первое - Tower A в Stone Towers). Малкова добавила, что объекты подобного формата будут востребованы на рынке за счет сложившегося дефицита офисных помещений площадью более 10 тыс. кв. м.