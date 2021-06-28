Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на второй этап реконструкции склада авиационного топлива в аэропорту Кольцово. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Международный аэропорт Кольцово, один из крупнейших региональных воздушных портов России по объемам пассажирских перевозок, обслуживает более 40 российских и международных авиакомпаний. Аэропорт находится в Октябрьском районе Екатеринбурга. Авиационное топливо доставляется на площадку топливно-заправочного комплекса в железнодорожных цистернах.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено проведение работ по реконструкции склада авиационных горюче-смазочных материалов в связи с необходимостью замены оборудования и обеспечения требований норм. Годовой грузооборот склада составляет 73 тыс. тонн в год самолетного топлива ТС-1, среднесуточный расход – 250 куб. м, пиковый расход – 500 куб. м в сутки. Реконструкция топливного склада не предполагает увеличения грузооборота.

В ходе реализации проекта на территории топливно-заправочного комплекса реконструируют действующие и построят новые технологические объекты и коммуникации, обеспечивающие прием, хранение и отгрузку авиатоплива. В частности, здесь реконструируют двухстороннюю сливную железнодорожную эстакаду на шесть вагонов-цистерн, а также односторонний пункт налива в топливозаправочные аппараты и модуль приема/выдачи авиатоплива, слитого с воздушных судов.

На территории склада разместят резервуарный парк авиатоплива общим объемом 9 000 куб. м, а также парк вспомогательных резервуаров, пункт охраны железнодорожных составов, административно-бытовой корпус с лабораторией и контрольно-пропускным пунктом, склад проб и реактивов и иные площадочные объекты.

Для движения автотранспорта по территории склада проложат сеть внутриплощадочных дорог и разворотных площадок.

Проектная организация – ООО «Терра-Юг».

Фото: 2gis.ru