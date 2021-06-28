Один из крупнейших сталелитейных заводов мира "Евраз ЗСМК" в Новокузнецке в 2025 году запустит новый литейно-прокатный комплекс стоимостью порядка 46 млрд рублей. Первый камень на месте строительства заложен с участием губернатора региона Сергея Цивилева, сообщает в понедельник пресс-служба областного правительства.

"Прокатный стан нужен не только для развития машиностроения Кузбасса, но и всей страны. Надо выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью, иметь современное конкурентоспособное производство. В проект инвестируют около 46 млрд рублей, запуск комплекса запланирован на 2025 год. В результате на комбинате будет создано свыше 350 новых рабочих мест", - приводятся в сообщении слова главы региона.

Реализация инвестиционного проекта позволит предприятию обеспечить российских и мировых потребителей плоским прокатом широкого спектра применения. Планируется, что мощность нового литейно-прокатного комплекса составит 2,5 млн тонн горячекатаного листа в год, строительство комплекса будет вестись по технологии непрерывной горячей прокатки (QSP-DUE). Она позволит обеспечить высокую энергоэффективность и минимальные выбросы парниковых газов на тонну проката по сравнению с другими технологиями производства плоского проката, что важно для экологии Новокузнецка.

Новокузнецк считается одним из наиболее экологически неблагополучных российских городов и включен в федеральный проект "Чистый воздух" национального проекта "Экология", согласно которому планируется к 2024 году снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу города более чем на 20% от уровня 2017 года. В 2019 году выбросы были снижены более чем на 8% от уровня 2017 года при планируемом снижении на 4%, в 2020 году - на 10%, что вдвое больше установленного нацпроектом показателя.

"Евраз ЗСМК" входит в тридцатку крупнейших сталелитейных заводов мира по объему производства и в пятерку крупнейших в мире производителей железнодорожных рельсов.