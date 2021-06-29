По итогам работы лучшие решения будут включены в «Банк технологий».

Технопарк «Калибр», являющийся инвестиционным приоритетным проектом, запустил акселерационную программу для развития и поддержки высокотехнологичных проектов. По итогам работы лучшие решения будут включены в «Банк технологий» – бесплатный сервис, позволяющий столичным предприятиям подобрать необходимую для развития производства технологию. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Первый поток программы проходит для высокотехнологичных проектов в сфере IT, приборостроения и производственных технологий, а также разработки и производства новых материалов. Она позволит оценить, насколько тот или иной проект может быть реализован на практике с учетом реалий рынка, работоспособности бизнес-модели.

Чтобы стать участником программы, необходимо представить проект, соответствующий одному из направлений, и продукт, рассчитанный на целевой рынок, имеющий преимущества и применимый для достижения одной из целей устойчивого развития (ЦУР) в глобальном масштабе.

Команды, чьи проекты будут приняты в программу, получат возможность пройти интенсивный курс по инвестициям и технологическому предпринимательству, познакомиться с представителями бизнеса и инвесторами, получить рекомендации таких экспертов, привлечь в свою команду новых специалистов и многое другое. В экспертный совет вошел представитель ГБУ «Агентство промышленного развития Москвы» (АПР).

«Москва – один из главных центров развития высоких технологий. «Калибр» даст дополнительный импульс цифровой трансформации промышленного сектора, поможет внедрить принципиально новые разработки. Лучшие из них мы готовы взять в "Банк технологий"», - отметил Александр Прохоров.

Он рассказал, что сегодня в Банке представлены продукты более чем 80 компаний: от оборудования до программного обеспечения. Предприятия, ориентированные на развитие своего бизнеса, используют эту площадку, чтобы самостоятельно или с помощью специалистов АПР подобрать нужную технологию.

«Резиденты технопарков – это высокотехнологичные предприятия, которые являются локомотивом развития инновационной экосистемы и экономики столицы. Сегодня малый наукоемкий бизнес особенно нуждается в поддержке города и наличии комфортных условий для реализации проектов, разработки и внедрения передовых технологий, - отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин. – В 2020 году 3 резидента технопарка “Калибр” воспользовались программами субсидирования на общую сумму около 6,7 млн рублей».

Участники акселерационной программы получают возможность пилотирования своего проекта на территории ТП «Калибр», где созданы оптимальные условия для работы высокотехнологичных предприятий различного профиля: от приборостроения до медицинских исследований.

«Площадка постоянно развивается. Во многом этому способствует статус инвестиционного приоритетного проекта, позволяющий значительно снизить региональную налоговую нагрузку, а сэкономленные средства направить на модернизацию и развитие инфраструктуры технопарка. Так, в прошлом году был построен корпус для IT-резидентов с ФОК», - подчеркнул генеральный директор ПАО «Калибр» Сергей Севостьянов.

Срок приема заявок продлен до 2 июля на странице программы технопарка «Калибр».

Технопарк «Калибр» - площадка для развития инновационных технологий, объединяющая на одной территории более 150 высокотехнологичных компаний и уникальные объекты инфраструктуры, среди которых полигон для испытаний беспилотных транспортных средств, центр обработки данных, детский анимационный технопарк, спутниковый телепорт.

История Калибра берет начало в 1932 году как первое в СССР крупное специализированное предприятие по производству точных измерительных приборов, а с 2015 года ПАО «Калибр» трансформировалось в частный технопарк.

Среди основных отраслевых специализаций Технопарка: приборостроение, аддитивные технологии, беспилотный и электротранспорт, водородная энергетика, телекоммуникационные технологии, креативные индустрии, медицинские исследования.