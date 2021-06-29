30 июня состоится заседание Совета государственной экспертизы, в ходе которого члены Совета и приглашенные эксперты рассмотрят вопросы внедрения в работу проектировщиков и экспертов машиночитаемых форматов документов, перспективы развития ЕГРЗ и Единой цифровой платформы экспертизы, а также необходимые меры, направленные на применение технологий информационного моделирования в экспертизе.

В настоящее время строительный комплекс и институт строительной экспертизы работают над созданием условий для управления большими массивами данных, в том числе идет освоение BIM-технологий, переход на машиночитаемые файлы, обучение и повышение квалификации специалистов, внедрение оптимальных платформенных решений для работы в едином информационном пространстве. С 26 июня 2021 года экспертные заключения по смете оформляются в XML-формате в соответствии с XML-схемой, размещенной на сайте Минстроя России. Главгосэкспертизой России разработан бесплатный веб-сервис для формирования заключений экспертизы в формате XML, который будет предложен экспертным организациям, не имеющим возможности сформировать заключение в собственных информационных системах.

На заседании Совета государственной экспертизы обсудят ключевые вопросы цифровизации строительного комплекса и меры по его дальнейшему развитию. Участники Совета рассмотрят предварительные итоги системной работы по цифровой трансформации института экспертизы, в том числе в части оказания услуг по экспертизе проекта в формате информационной модели. Большой блок дискуссии будет посвящен совершенствованию Единой цифровой платформы экспертизы и Единого государственного реестра заключений в соответствии с потребностями строительной отрасли. Также участники заседания изучат предложения по дальнейшему развитию института экспертного сопровождения с учетом наработанной практики и основные показатели деятельности экспертных организаций за первое полугодие 2021 года, подготовленные на основе базы данных ЕГРЗ.

Традиционно членам Совета предоставят информацию об основных нормативных правовых актах в сфере деятельности института экспертизы в строительстве, которые уже приняты на федеральном уровне, и об изменениях, которые планируется внести в законодательство Российской Федерации.

Заседание пройдет в обновленном составе. Среди новых членов Совета государственной экспертизы - директор ФАУ «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» Сергей Музыченко, заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору Анатолий Супруновский, заместитель руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Алексей Штейников. Кроме того, в совет вошли заместитель генерального директора Акционерного общества «Научный центр ВостНИИ по промышленной и экологической безопасности в горной отрасли» Виктор Соболев, директор Государственного автономного учреждения Нижегородской области «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» Сергей Сорокин, заместитель председателя комитета РСПП по разрешительной и контрольно-надзорной деятельности Юлия Шабала и руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.