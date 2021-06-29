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Правительство выделило более полумиллиарда рублей на развитие туристического комплекса "Шерегеш" в Кемеровской области

Правительство выделило более полумиллиарда рублей на развитие туристического комплекса Шерегеш в Кемеровской области

29 июня 2021, 14:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ГОСПОДДЕРЖКА
Отрасль: Строительство 
Источник: government.ru

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Свыше 542 млн рублей будет направлено Кузбассу на развитие спортивно-туристического комплекса «Шерегеш». Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

На эти деньги будут построены и модернизированы шесть объектов коммунальной инфраструктуры. Речь идёт о реконструкции системы водоснабжения, строительстве газовой котельной, пожарно-спасательного депо и новых автомобильных дорог.

«Это одно из мероприятий программы социально-экономического развития Кузбасса, которая была утверждена по поручению Президента», – отметил Михаил Мишустин на заседании Правительства 29 июня.

Всего на развитие «Шерегеша» в программе предусмотрено более 2,5 млрд рублей, а мероприятия по модернизации курортного комплекса рассчитаны на четыре года. «Это позволит обеспечить комфортные условия для людей, которые хотят отдохнуть в нашей стране, создать новые рабочие места, в том числе в смежных отраслях экономики», – сказал Председатель Правительства.

Перспективы курортного комплекса, а также проблемы, которые сдерживают его качественное развитие, подробно обсуждались в марте 2021 года на встрече Михаила Мишустина с представителями туристического бизнеса Алтая во время рабочей поездки в Сибирь. Как тогда отметил Председатель Правительства, «Шерегеш» – это место с большим потенциалом. «Оно пользуется интересом среди туристов. Нужно его развивать и создавать необходимую инфраструктуру», – подчеркнул глава кабмина.

Распоряжение от 26 июня 2021 года №1734-р PDF

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Источник: government.ru

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