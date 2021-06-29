В трех районах Приморского края в этом году начнется модернизация и реконструкция насосных станций, используемых для мелиорации сельскохозяйственных угодий, сообщает RosTender.info.

Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения края объявило 4 тендера на реконструкцию Новосельской насосной станции № 1 в Спасском районе, Платоно-Александровской станции в Ханкайском районе, а также Луговой и Сиваковской станций в Хорольском районе. Общая стоимость обновления оборудования станций оценивается в 840 млн рублей, эти средства поступят из федерального бюджета. Заказчиком работ является Министерство сельского хозяйства РФ.

Реконструкция всех объектов начнется в текущем году. Как ожидается, Новосельская и Луговая станции будут введены в строй в 2022 году, проекты обновления Сиваковской и Платоно-Александровской станций завершатся в 2023 году.

Самую дорогостоящую модернизацию проведут на Сиваковской станции в Хорольском районе, цена контракта по ней составляет 300 млн рублей. Реконструкция Луговой станции оценивается в 150 млн рублей, Новосельской станции - в 170 млн рублей, Платоно-Александровской – в 220 млн рублей, говорится в материалах тендера.

Заявки на участие во всех четырех тендерах принимают до 21 июля, после этого управление выберет победителей.

Мелиоративная система Приморского края включает 14 стационарных электрифицированных насосных станций, находящихся в ведении Управления мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения края, сообщается на официальном сайте учреждения.

Станции обеспечивают бесперебойную работу мелиоративных рисовых оросительных систем на общей площади 58,0 тыс. га, а также осушение сельскохозяйственных угодий и отвод паводковых вод с территории населённых пунктов. Реконструкция насосных станций ведется в рамках программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия РФ.

