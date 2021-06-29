В Узбекистане создадут медный кластер

В Узбекистане планируют создать кластер медной промышленности для увеличения производства меди. Об этом сообщили в пресс-службе президента республики.

28 июня на совещании с участием главы Узбекистана Шавката Мирзиёева обсуждался вопрос развития горно-металлургической промышленности.

Глава государства поручил разработать пятилетнюю программу расширения геологоразведочных работ цветных и редких металлов. Мирзиёев также поручил создать профильный проектный институт.

Узбекистанский лидер поручил также разработать концепцию развития предприятий отрасли, проработать подготовку инженеров и работников для каждого звена будущего медного кластера.