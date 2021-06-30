30 июня на 58-м внеочередном заседании Электроэнергетического Совета Содружества Независимых Государств (ЭЭС СНГ) Председатель Правления АО «Системный оператор Единой энергетической системы» Федор Опадчий избран Председателем Комиссии по оперативно-технологической координации совместной работы энергосистем стран СНГ и Балтии (КОТК) на 2021–2023 годы.

КОТК — рабочий орган Электроэнергетического Совета СНГ. Основные задачи комиссии состоят в согласовании принципов управления режимами совместной работы энергосистем стран СНГ и Балтии, организации разработки технических документов, анализе оперативно-технологического управления, координации программ подготовки оперативного персонала и координации взаимодействия энергосистем стран СНГ и Балтии при подготовке и осуществлении совместной работы.

В состав КОТК входят представители энергокомпаний стран СНГ и Балтии, осуществляющих эксплуатацию национальных электрических сетей и/или оперативно-диспетчерское управление энергосистемами, уполномоченные руководством указанных компаний. Членами КОТК являются полномочные представители Российской Федерации, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызской Республики, Украины.

С 2004 по 2021 год Председателем КОТК избирался Председатель Правления АО «СО ЕЭС» Борис Аюев.

ЭЭС СНГ образован в соответствии с Соглашением о координации межгосударственных отношений в области электроэнергетики Содружества Независимых Государств, подписанным главами правительств государств Содружества 14 февраля 1992 года. Одна из основных целей ЭЭС СНГ заключается в создании отношений партнерства и сотрудничества между государствами Содружества в области электроэнергетики.