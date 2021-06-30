В Татарстане реконструируют оросительную систему

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на реконструкцию Тумутукской оросительной системы в Азнакаевском районе республики. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Тумутукскую оросительную систему ввели в эксплуатацию в 1985 году. Трасса трубопровода проходит по полям между деревнями Агирово и Нижний Сухояш и обеспечивает орошение 413,6 га сельскохозяйственных культур.

Чтобы повысить водообеспеченность территорий и подачу воды, здесь построят новую насосную станцию производительностью 838,44 куб. м в час, установят необходимое насосное оборудование и пробурят на участке четыре наблюдательные скважины. Для забора воды из пруда на реке Сухояш предусмотрено строительство внутриплощадочной сети с врезкой всасывающего трубопровода в донный водоспуск в камере водоспускного сооружения. Также проектом, одобренным экспертами Главгосэкспертизы России, запланированы прокладка новой оросительной сети протяженностью 7759 м, замена затвора и тройника в камере водоспускного сооружения и оборудование донного водоспуска рыбозащитными оголовками.

Реконструкция Тумутукской оросительной системы проводится в рамках подпрограммы «Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Проектная документация разработана ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация». Застройщик – ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Татарстан».

Фото: Ильмира Замалетдинова/Википедия