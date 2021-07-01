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Благодаря проекту "Индустриальные кварталы" на севере Москвы появится 13 детских садов и 10 школ

Благодаря проекту Индустриальные кварталы на севере Москвы появится 13 детских садов и 10 школ

1 июля 2021, 18:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ДИПП, ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 
Источник: Пресс-служба ДИПП

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В рамках проекта «Индустриальные кварталы» в Северном административном округе Москвы планируется реорганизовать 20 территорий бывших промышленных зон. По итогам этой работы в округе появятся 13 детских садов, 10 школ и шесть спортивных комплексов. Об этом в кулуарах Московского урбанистического форума сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Общая площадь комплексного развития по 20 проектам составит более 278 гектаров. Объем инвестиций в реализацию этих проектов составит почти 1,4 трлн рублей. Помимо общественно-деловой и жилой застройки на месте бывших промзон появятся новые высокотехнологичные предприятия, а также объекты социальной инфраструктуры. Так, там будут возведены 13 детских садов, 10 школ и шесть спортивных комплексов», – сказал заместитель Мэра.

Проекты будут реализованы в 11 из 16 районов САО, в их числе – Коптево, Западное Дегунино, Хорошевский, Ховрино, Дмитровский и другие районы.

В общей сложности в рамках проекта «Индустриальные кварталы» будут возведены 90 социальных объектов: среди них не менее 40 школ и 50 детских садов. Кроме того, планируется построить 27 физкультурно-оздоровительных комплексов.

«Работа в этом направлении уже началась. В рамках первого договора по комплексному развитию территории бывшей промзоны «Октябрьское поле», подписанного летом прошлого года, ведется строительство школы на 800 учащихся. Проект здания включает все необходимое: от учебных классов до лаборантских и студии хореографии. Также в нем предусмотрены лифты и возможность доступа во все помещения для маломобильных граждан. Сейчас завершено обустройство площадки, закладывается фундамент.  Открыть школу планируется 1 сентября 2023 года. Кроме того, в рамках проекта согласовано строительство первого детского сада», – рассказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

 

Проект «Индустриальные кварталы» (Комплексное развитие территорий) позволяет вовлекать в оборот неиспользуемые, фактически заброшенные городские территории. Всего Москва подписала уже четыре договора о комплексном развитии территорий с момента старта проекта «Индустриальные кварталы» летом прошлого года. Начат процесс развития бывших промзон «Октябрьское поле», «Кунцево», и двух участков в бывшей промзоне «Коровино». Их общая площадь более 60 га. Объем инвестиций по проектам составит около 160 млрд рублей, а ожидаемый бюджетный эффект превысит 5 млрд рублей в год.  Общая площадь территорий, которые будут благоустроены – более 60 га.

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Источник: Пресс-служба ДИПП

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