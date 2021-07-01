Испанская группа нефтегазовых компаний Repsol провела официальное открытие первой очереди комплекса солнечной генерации Kappa. Комплекс, который является первым объектом солнечной генерации в составе генерирующих активов Repsol, включает 3 СЭС суммарной установленной мощностью 126,6 МВт. Комплекс Kappa размещен в г. Мансанарес, в центральной испанской провинции СьюдадРеаль. Стоимость строительства комплекса солнечной генерации составила € 100 млн.

На площадке комплекса Kappa будет установлено 285,331 тыс. солнечных панелей. Ожидается, что комплекс обеспечит «чистой» электроэнергией порядка 71 тыс. испанских домохозяйств и позволит сократить на 107,6 тыс. т объем ежегодных выбросов CO2. Входящие в состав комплекса СЭС Perseo Fotón I и СЭС Perseo Fotón II суммарной мощностью 90,5 МВт, уже введены в эксплуатацию, а СЭС Perseo Fotón III мощностью 36,1 МВт еще находится в стадии разработки. В процессе реализации проекта было создано 400 рабочих мест.

Новый комплекс солнечной генерации является одним из семи проектов в области ВИЭ, реализуемых Repsol на Пиренейском полуострове. Ввод комплекса в эксплуатацию укрепляет позицию компании как сильного игрока на рынке низкоуглеродной энергетики. В настоящее время портфель генерирующих активов Persol на базе ВИЭ составляет 3 386 МВт, в разработке находятся проекты строительства ВИЭ-генерации совокупной мощностью 2 549 МВт, среди которых СЭС Valdesolar мощностью 264 МВт в западной провинции Бадахос и СЭС Sigma мощностью 204 МВт в провинции Кадис в юго-западной части страны. В области ветроэнергетики Repsol недавно приступила с реализации проекта строительства ВЭС Delta II установленной мощностью 860 МВт в автономной области Арагон, которая после завершения строительства в 2023 г. будет объединена в едином комплексе ветровой генерации с действующей ВЭС Delta мощностью 335 МВт. Кроме этого, Repsol ведет разработку проекта строительства ВЭС Pi установленной мощностью 175 МВт в провинции Паленсия и Вальядолид, в северном регионе Кастилия-Леон.

Repsol стремится довести суммарную мощность ВИЭ-генерации (как в Испании, так и за ее пределами) в своем пакете генерирующих активов до 7,5 ГВт к 2025 г. и до 15 ГВт к 2030 г. в рамках стратегического плана компании по декарбонизации и достижению нулевых выбросов CO2 к 2050 г.

Информационно-аналитический ресурс Energy Global