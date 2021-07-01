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1 июля 2021, 09:48
Рубрика: Модернизация
Метки: РУСГИДРО
Отрасль: Электроэнергетика
На Хабаровской ТЭЦ-3 АО «ДГК» (входит в Группу РусГидро) стартовала модернизация энергоблока №2, ключевым моментом которой станет замена электрофильтра котлоагрегата. На выполнение всех работ на энергоблоке Хабаровская генерация направит более 500 млн рублей, в том числе, порядка 300 млн рублей - на реконструкцию котельного оборудования.
До конца текущего года энергетики ХТЭЦ-3 заменят поля электрофильтра, установленные на выходе каждого из котлоагрегатов. Это позволит сократить выбросы твердых веществ в атмосферу и улучшить очистку дымовых газов на 99,9%.
В рамках модернизации котла в течение текущего года энергетики также установят автоматизированную систему учета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на дымовой трубе. Это позволит оперативно контролировать экологические показатели производства и корректировать их с учетом нормативов.
Помимо замены электрофильтра, на оборудовании котельного и турбинного агрегатов 2-го блока проведут ряд масштабных работ - модернизацию воздухоподогревателей и водяного экономайзера с заменой 100% поверхностей, замену потолочного пароперегревателя и газоходов.
Ремонт турбины предусматривает замену деталей цилиндра среднего давления, капитальный ремонт генератора со снятием бандажных колец, капитальный ремонт трансформатора.
Реконструкция с заменой фильтров - это продолжение экологического проекта, стартовавшего в 2020 году. Тогда на ХТЭЦ-3 заменили поля электрофильтра на котельном оборудовании энергоблока №1. В ближайшие годы энергетики проведут аналогичные работы на энергоблоках №3 и №4.
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