Компания MR Group построит жилой комплекс (ЖК) бизнес-класса «Symphony 34» в Савеловском районе Москвы. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе застройщика, уточнив, что мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство ЖК.

По информации девелопера, в составе комплекса будет построено четыре жилые башни высотой от 36 до 54 этажей. В них запроектировано почти 1,9 тыс. квартир общей площадью 102 тыс. кв. метров.

Помимо этого, в ЖК появится подземный паркинг на 662 машиноместа, коммерческие помещения площадью более 3 тыс. кв. метров, а также 540 кладовых. На первых этажах башен разместятся фитнес центр, рестораны, детский образовательный центр, а также магазины и другие объекты коммерческий инфраструктуры.

В компании отметили, что архитектурный проект комплекса разработан бюро Kleinewelt Аrchitekten. Каждая башня будет индивидуальной с собственным архитектурным решением, а все вместе они будут является целостной композицией. Для фасадов каждой из башен выбрано свое визуальное решение. Материалы фасадов, давшие названия башням, сочетаются друг с другом: Graphite (54-этажная башня А), Silver (43-этажная башня С), Crystal (49-этажная башня B) и Sienna (36-этажная башня D).

В пресс-службе добавили, что комплекс расположен недалеко от станции метро «Дмитровская». Рядом находятся Тимирязевский и Петровский парк, парк «Дубки», стадион «Динамо», а также дизайн-завод «Флакон» и культурно-развлекательный центр «Хлебозавод». Строительство ЖК планируется начать в третьем квартале 2021 года. Ввод объектов в эксплуатацию должен состоятся во втором квартале 2025 года.

Планировочные решения квартир в ЖК «Symphony 34» выполнены архитектурным бюро Олега Клодта. Проекты лобби всех четырех башен комплекса разработаны Jaime Beriestain Studio — мастерской по дизайну интерьеров, создавшей, в частности, интерьеры для Hyatt Regency, Marriott, Waldorf Astoria и Hilton. Благоустройство территории комплекса будет сделано по проекту бюро West8, которому принадлежат проекты Governors Island в Нью-Йорке, Madrid Rio в Мадриде и петербургской «Новой Голландии».