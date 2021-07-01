Начались работы по расчистке трасс линий электропередачи Владимирской области от древесно-кустарниковой растительности. Выполнение работ значительно повысит надежность электроснабжения в пожароопасный период потребителей. В этом году на территории региона будут расчищены участки под 22 линиями классов напряжения 500 и 220 кВ общей площадью 2,4 тыс. га.

На сегодняшний день выполнена расчистка на ЛЭП 220 кВ «Владимирская – Цветмет», питающей потребителей г. Кольчугино. Идут работы на линиях 500 кВ «Костромская ГРЭС – Владимирская», «Владимирская – Радуга Южная», на 220 кВ «Владимирская ТЭЦ-2 – Заря», «Нижегородская ГРЭС – Вязники» и др. До октября планируются также работы по расчистке трасс на линиях, питающих города Владимир, Александров, Ковров, Вязники, Гусь-Хрустальный, на линиях, обеспечивающих связь Владимирской энергосистемы с Московской, Ивановской и Нижегородской.

Удаление древесно-кустарниковой растительности в охранных зонах ЛЭП – одно из основных мероприятий, ежегодно проводимых «Россети ФСК ЕЭС» в летний период. Работы производятся при помощи ручных пил и кусторезов, а также механическим способом – с применением мульчеров. В 2021 году на территории Центральной России планируется расчистить свыше 12,8 тыс. га трасс линий электропередачи 220-750 кВ.