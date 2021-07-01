С 1 июля 2021 года АО «Сахаэнерго» (дочернее предприятие ПАО «Якутскэнерго», входит в Группу РусГидро) официально присвоен статус гарантирующего поставщика электрической энергии в 23 районах Якутии, расположенных в северной и арктической части республики.

Соответствующее постановление №56 было издано Государственным комитетом по ценовой политике – региональной энергетической комиссией Республики Саха (Якутия) 7 июня 2021 года.

«С получением статуса гарантирующего поставщика электроэнергии важнейшей задачей нашего предприятия станет обеспечение бесперебойной поставки электроэнергии на объекты 2 тысяч потребителей-юридических лиц и более 36 тысячам частных абонентов. Годовой объём реализуемой электроэнергии составит 235,9 млн. кВтч», – отметил генеральный директор АО «Сахаэнерго» Гаврил Алексеев.

В настоящее время в компании завершена подготовка уведомлений потребителям-юридическим лицам о заключении договоров энергоснабжения, а также сопроводительных писем, разъясняющих порядок перехода на обслуживание к новому гарантирующему поставщику.