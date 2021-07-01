 
Модернизация

Сахаэнерго присвоен статус гарантирующего поставщика электроэнергии

Сахаэнерго присвоен статус гарантирующего поставщика электроэнергии

1 июля 2021, 16:30
Рубрика: Модернизация
Метки: САХАЭНЕРГО, ЯКУТСКЭНЕРГО, РУСГИДРО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ПАО "РусГидро"

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
271

С 1 июля 2021 года АО «Сахаэнерго» (дочернее предприятие ПАО «Якутскэнерго», входит в Группу РусГидро) официально присвоен статус гарантирующего поставщика электрической энергии в 23 районах Якутии, расположенных в северной и арктической части республики. 

Соответствующее постановление №56 было издано Государственным комитетом по ценовой политике – региональной энергетической комиссией Республики Саха (Якутия) 7 июня 2021 года. 

«С получением статуса гарантирующего поставщика электроэнергии важнейшей задачей нашего предприятия станет обеспечение бесперебойной поставки электроэнергии на объекты 2 тысяч потребителей-юридических лиц и более 36 тысячам частных абонентов. Годовой объём реализуемой электроэнергии составит 235,9 млн. кВтч», – отметил генеральный директор АО «Сахаэнерго» Гаврил Алексеев

В настоящее время в компании завершена подготовка уведомлений потребителям-юридическим лицам о заключении договоров энергоснабжения, а также сопроводительных писем, разъясняющих порядок перехода на обслуживание к новому гарантирующему поставщику.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ПАО "РусГидро"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Состоялось годовое Общее собрание акционеров РусГидро 01.07.2021
Состоялось годовое Общее собрание акционеров РусГидро
01.07.2021
"Россети Северный Кавказ" готовят к зиме консолидированные сети г. Дигора Северной Осетии
01.07.2021
"Россети Кубань" повысила надежность энергоснабжения 300 тысяч потребителей в ленинградском энергора...
Электроэнергия и мощность Марченковской ВЭС Росатома поступила на оптовый рынок 01.07.2021
Электроэнергия и мощность Марченковской ВЭС Росатома поступила на оптовый рынок
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно