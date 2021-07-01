 
Цифровая революция

Системный оператор внедрил цифровую систему мониторинга запасов устойчивости еще в двух контролируемых сечениях в энергосистеме Красноярского края и Республики Тыва

Системный оператор внедрил цифровую систему мониторинга запасов устойчивости еще в двух контролируемых сечениях в энергосистеме Красноярского края и Республики Тыва

1 июля 2021, 10:00
Рубрика: Цифровая революция
Метки: СО ЕЭС, ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Красноярского края и Республики Тыва» (Красноярское РДУ) приступил к контролю максимально допустимых перетоков активной мощности (МДП) с использованием цифровой системы мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ) в контролируемых сечениях, обеспечивающих выдачу мощности Красноярской ГЭС и передачу активной мощности в Центральный энергорайон энергосистемы Красноярского края и Республики Тыва.

Использование СМЗУ для определения МДП при управлении электроэнергетическим режимом энергосистемы Красноярского края и Республики Тыва позволит увеличить степень использования пропускной способности электрической сети в указанных контролируемых сечениях до 20% (на величину до 200 МВт) без снижения уровня надежности электроснабжения потребителей и повысит эффективность использования гидроэнергетических ресурсов Енисейского каскада.

СМЗУ – разработанный АО «НТЦ ЕЭС» и АО «СО ЕЭС» программно-технический комплекс, выводящий процесс расчета максимально допустимых перетоков на принципиально новый уровень. Система предназначена для расчета величины МДП в режиме реального времени, что позволяет учитывать текущие изменения схемно-режимной ситуации в энергосистеме и тем самым обеспечивает дополнительные возможности по использованию пропускной способности электрической сети и выбору оптимального алгоритма управления режимами энергосистемы без снижения уровня ее надежности. В ряде случаев эта цифровая система может стать альтернативой строительству новых ЛЭП либо новой генерации.

Внедрение СМЗУ – один из важных шагов к цифровизации энергетики наряду с вводом централизованных систем противоаварийной автоматики третьего поколения в энергосистемах, дистанционным управлением оборудованием энергообъектов и другими проектами. Использование в электроэнергетике передовых цифровых технологий позволяет получить значительный положительный эффект за счет построения на их базе более эффективных моделей управления технологическими и бизнес-процессами.

В настоящее время в ОЭС Сибири СМЗУ используется на 37 контролируемых сечениях (на 26 контролируемых сечениях ОДУ Сибири и 11 контролируемых сечениях РДУ операционной зоны ОДУ Сибири). В операционной зоне Красноярского РДУ в 2021 году планируется ввод СМЗУ для еще трех контролируемых сечений. Ожидаемый эффект – повышение использования пропускной способности электрической сети и минимизация объемов ограничений потребления в послеаварийных режимах.

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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