Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) планирует объем капиталовложений в размере 11 млрд рублей до 2030 года. Выручка компании в 2020 году составила 25,2 млрд рублей. В 2021 планируется увеличить ее до 30 млрд рублей, сообщил в четверг журналистам исполнительный директор АО "УЗГА" Сергей Федоров.

"Мы предполагаем, что в 2021 году выручка компании увеличится примерно до 30 млрд рублей. Этот рост будет обеспечен прежде всего за счет развития дивизионов "Самолеты" и "Инженерный центр". Для повышения эффективности бизнеса мы ведем вертикальную интеграцию по основным агрегатам и системам, включая производство двигателей, БРЭО, систем управления и связи. Это масштабная задача для этого сегмента рынка, и для ее реализации мы планируем капиталовложения до 2030 года в объеме 11 млрд рублей", - сказал Федоров.

По итогам 2020 года выручка УЗГА составила 25,2 млрд рублей. Она была сформирована тремя основными дивизионами - "Двигатели", "Самолеты", "Инженерный центр".

"Вклад дивизиона "Двигатели" в общий объем выручки составил 44%. Завод осуществлял ремонт и обслуживание авиационных двигателей, которые применяются на вертолетах Ми-2, Ми-8, Ми-17, Ми-24, а также ремонт двигателей, предназначенных для газоперекачивающих агрегатов. За год дивизионом было отремонтировано около одной тысячи единиц техники. Выручка дивизионов "Самолеты" и "Инженерный центр" составила более половины от общей выручки компании, сформировавшись за счет реализации программ производства, в том числе пассажирского самолета Л-410, учебно-тренировочного Да-42", - уточнили в пресс-службе предприятия.

Уральский завод гражданской авиации специализируется на разработке, производстве, испытаниях, ремонте и обслуживании авиационной техники, узлов и агрегатов. УЗГА выпускает самолеты Да-40, Да-42 по лицензии австрийской компании Diamond для подготовки пилотов в государственных учебных заведениях. Также предприятие локализовало производство самолетов Л-410.

УЗГА является проектировщиком самолета "Байкал", совместно с "ОДК-Климов" предприятие разрабатывает отечественный двигатель ВК-800 для этого воздушного судна.