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Усовершенствованный счётчик длины кабельных изделий от компании Kurre Systems

Усовершенствованный счётчик длины кабельных изделий от компании Kurre Systems

1 июля 2021, 09:12
Рубрика: Инновации
Метки: Kurre Spezialmaschinenbau
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: RusCable.Ru

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Немецкая компания Kurre Spezialmaschinenbau GmbH изменила конструкцию устройства для измерения длины проводов, кабелей, профилей, труб и нитей. Новая модернизированная модель счётчика длины типа MW50 заменила предыдущую измерительную систему MW5.

Модель MW50 характеризуется многочисленными усовершенствованиями. Например, обмен сигналами теперь происходит с помощью интерфейса последовательной передачи данных в полнодуплексном режиме. Это означает, что данные могут передаваться в систему контроля почти в режиме реального времени. В стандартную комплектацию счётчика длины входит встроенный линейный фильтр, таким образом, полностью устранены ошибки измерения из-за внешних электронных помех.

Кроме того, новый гусеничный механизм имеет усовершенствованные функции управления, например, при размещении на нём измеряемого изделия. В зависимости от требований модель MW50 устройства измерения длины предварительно калибруется и, следовательно, может быть сертифицирована на соответствие для выполнения измерений конкретных изделий. С помощью этого счётчика длины могут быть измерены изделия диаметром от 1 мм до 50 мм и при максимальной скорости намотки 600 м/мин. В перечень продуктов, подлежащих измерениям, также входят плоские изделия шириной и толщиной до 37 мм.

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Источник: RusCable.Ru

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