В Лаосе планируется построить наземную ВЭС мощностью 600 МВт. ВЭС будет построена на территории провинций Секонг (Sekong) и Аттапеу (Attapeu), на юге страны, и станет первой ВЭС, построенной в Лаосе, и крупнейшей в Юго-Восточной Азии.

Проект строительства ВЭС разрабатывается компанией Impact Energy Asia Development Limited (IEAD) в рамках меморандума о взаимопонимании (Memorandum of Understanding) в части обменов электроэнергией, подписанного между правительствами Вьетнама и Лаоса еще в октябре 2016 г. Инвестиции в проект осуществляет корпорация Mitsubishi через свою дочернюю компанию Diamond Generating Asia, Limited (DGA) в Гонконге и таиландская группа компаний Impact Electrons Siam Co., Ltd.

К энергосистеме Вьетнама ВЭС будет подключена по выделенной ЛЭП. Планируется, что электроэнергия, вырабатываемая ВЭС, будет продаваться вьетнамской государственной электроэнергетической компанией Vietnam Electricity в течение 25 лет. Помимо потребности в дополнительном электроснабжении для поддержки растущей экономики Вьетнаму крайне важно обеспечить источник электроэнергии в засушливые периоды, когда выработка гидроэлектростанций – основного источника электроэнергии в стране – ограничена. Таким образом, ВЭС, построенная в Лаосе, также внесет вклад в стабилизацию электроснабжения и реализацию плана декарбонизации экономики Вьетнама.

Информационно-аналитический ресурс NS Energy