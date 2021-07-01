Более 158 млн рублей направлено в 2021 году на реализацию мероприятий ремонтной кампании в Ленинградском филиале компании «Россети Кубань». С начала года специалисты полностью выполнили объем ремонтных работ, предусмотренный планом повышения надежности энергетического комплекса Ленинградского, Кущевского, Ейского, Щербиновского и Староминского районов Краснодарского края, где проживает более 300 тысяч потребителей.

В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду энергетики Ленинградских электрических сетей провели обслуживание и ремонт свыше 100 трансформаторных подстанций, заменили порядка 1,5 тысяч изоляторов и более 350 опор. Кроме того, был выполнен комплекс ремонтных работ на воздушных линиях электропередачи классом напряжения 35-110 кВ, протяженность которых превысила 30 км.

От древесной и кустарниковой растительности специалисты расчистили порядка 55 гектаров трасс ЛЭП. Расчистка трасс воздушных линий электропередачи снижает вероятность нештатных ситуаций, способствует повышению надежности работы электросетевого комплекса во время неблагоприятных погодных явлений – сильного ветра или обильных осадков.

Как отметил директор Ленинградского филиала компании «Россети Кубань» Роман Шеблаков, ремонтная программа, которая стартовала в компании в марте, выполняется в строгом соответствии с графиком. Особое внимание энергетики уделяют формированию аварийного запаса оборудования и материалов, проведению тренировок и командно-штабных учений.

Все мероприятия, предусмотренные в рамках ремонтной кампании, направлены на обеспечение надежного уровня устойчивого электроснабжения промышленных, сельскохозяйственных предприятий и частных домовладений в пяти районах на севере Краснодарского края с общей численностью населения более 344 тысяч человек.